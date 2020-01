Egyre több a beteg, de még nincs járvány

Influenzaszerű tünetekkel egyre többen fordulnak orvoshoz Baranyában is, járványról azonban egyelőre nem beszélhetünk. A védőoltást még most se késő beadatni.

Egyre több az influenzaszerű megbetegedés az országban, a figyelőszolgálat jelentése alapján végzett becslés szerint január 13. és 19. között 12.370, az előző hetinél 29,9 százalékkal több beteg fordult orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből.

A betegek 38,8 százaléka a 15–34 éves korosztályból, 27,4 százaléka a 35–59 évesek közül került ki. Az érintettek 23,9 százaléka gyerek, míg a betegek 9,9 százaléka 60 éven felüli. A laboratóriumi vizsgálatok többségében az influenza A vírusát mutatták ki.

Bár az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Baranyában is folyamatosan emelkedik, járványról nem beszélhetünk. A megbetegedések halmozódását eddig csak Fejér és Heves megyében észlelték.

Miután az adatok szerint hazánkban egyelőre nem terjed járványosan az influenza, még nem késő védőoltást kérni – hívják fel a figyelmet a szakemberek. A vakcina ugyanis 10-14 nap alatt biztosítja a szervezet ellenálló képességét.

Baranya megyében a térítésmentes oltóanyagok iránt az elmúlt évekhez hasonló mértékű érdeklődés mutatkozik a megkérdezett háziorvosok tájékoztatása szerint. A készleteik nem fogytak ki, aki jogosult az ingyenes injekcióra és igényli, beoltják.

A megbetegedés szempontjából a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, míg szövődmények szempontjából a krónikus betegségben szenvedők és a várandós nők esetében nagyobb a kockázat.

A betegség a megfertőződést után 1–3 nappal kezdődhet. Hirtelen magas láz, hidegrázás, elesettség, étvágytalanság, izomfájdalom, fejfájás, szédülés is előfordulhat és torokfájás, száraz köhögés is kísérheti. A láz általában 1-5 nap alatt enyhül, megszűnik, és az egyéb tünetek is pár nap után elmúlnak. – Szövődményként előfordulhat felső és alsó légúti gyulladás, tüdőgyulladás és szívizomgyulladás. Mivel a vírus miatt csökken a légutak védekezőképessége, így a betegséggel együtt gyakran lépnek fel bakteriális fertőzések is – hívják fel a figyelmet a szakemberek.