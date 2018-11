Huszonöt éve foglalkozik kezdő lovasok és lovak oktatásával a bükkösdi Szabó Zoltán. Négy éve, 2015 óta nem csak nyári táborokban lovagolhatnak nála a gyerekek, lovasoktatáson vehetnek részt az iskolások.

A lóval való törődés és a lovaglás pozitív hatását a személyiségfejlődésre régóta ismerjük, de a tevékenység iskolai keretek között egyelőre még nem valósítható meg. Társadalmi, illetve szociális szinten is hátrányokkal küzdő gyerekekből válik igazi vezető Bükkösdön, a Lovarda Light Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület tagjainak közreműködésével.

– Ha valaki lovas szeretne lenni, az első lépés, hogy megismerje az állatot, ezután el kell kezdeni a lóval talajon foglalkozni. Ennek az a lényege, hogy elmagyarázzuk a lónak, a rangsorban felette állunk. Olyan gyerekek lesznek itt a lovaknak a vezetői, akik az élet más területén a rangsor alján állnak – fogalmaz Zoltán. Hozzáteszi: Az elsődleges dolog, hogy megszűnjenek a gyerekek félelmei az állattal kapcsolatban, kellő önbizalommal kell, hogy rendelkezzenek a ló irányításához. Ez később pozitívan hat az iskolai teljesítményükre is.

Öt település általános iskoláiból és két település óvodájából járnak a gyerekek a lovardába, Bicsérdről, Királyegyházáról, Szabadszentkirályról, Bükkösdről, és Hetvehelyről. Királyegyháza Önkormányzata ajánlotta és finanszírozza egy az iskolai tanítási órán kívüli programokra szóló nyertes pályázatának köszönhetően az iskolák és a királyegyházai óvodások lovagoltatását, így a résztvevők számára ingyenesek a foglalkozások.

A kis létszámú, 6–8 fős csoportok lehetőséget adnak arra, hogy a kisebb gyerekek is el tudjanak szakadni a szüleiktől és kipróbálják az önállóságot felügyelet mellett. Mint megtudtuk, a nagyobbak terepre is járnak, nagyon szeretnek a szabadban a legelőkön lovagolni, bójákkal tarkított pályán tehetik próbára ügyességüket.

Figyelnek az állat minden rezdülésére

Az egyesületnek 2014-ben lehetősége volt pályázni európai uniós támogatásra, az ez alapján megnyert húszmillió forintból egy fedett, de oldalról nyitott lovardát hozhattak létre. Szabóék nem a sportban, hanem a lovasturizmusban dolgoznak, a gyerek lovastáborok is a lovasturizmus keretén belül valósulnak meg. A táborok alkalmával Zoltán és fia oktatja a résztvevőket, felesége főz a kicsiknek. De a férfi másik két gyerekének is van kapcsolata lovakkal. Az egyesület 16 tagja között is családias a kapcsolat, a speciálisan képzett, szelíd, és nem mellékesen kiváló egészségi állapotú lovakkal tökéletes egységet alkotnak.

