Halloweenre készülve kezdődhet a faragás

Hazánkban is egyre népszerűbb a bensőséges mindenszenteket megelőző halloween, több baranyai portán is látni már jópofa kifaragott tököket.

Az ősi kelta hagyományból kialakult halloween a tengerentúlon vidám ünnepi esemény. Már október 31-ét megelőzően is sokan készülnek rá, a gyerekek számára a halloween estéje jelmezes kéregetéssel zajlik. Amerikában a felnőttek számára többnyire baráti társaságban, jelmezbált rendezve ülik meg ezt az ünnepet.

A halloween egyik legfontosabb – és a gyerekek által leginkább kedvelt – előkészülete a tökfaragás, mely az évek alatt már hazánkban is igen népszerű. A belsejében mécsessel világító töklámpás vált az idők folyamán a halloween legfontosabb szimbólumává. A világító narancssárga tökök kertünk dekorációi is lehetnek, bátran mutogassuk őket az ajtónk előtt.

Ehhez a tevékenységhez ma már minden nagyobb baranyai bevásárlóközpontban, s gyakran zöldségeseknél is beszerezhetjük a halloweentököt, az áruk változó, 150–200 forint/kg körül alakul. Ha kiválasztottuk a tökéletes tököt, nincs más hátra mint a faragás.

Nem kell megijedni, ez egyszerűbb, mint gondolnánk, és nem igényel túl nagy kézügyességet. A nagyméretű növény tetején egy megfelelő méretű nyílást kell kivágni, ahonnan a tök belseje kivájható. Ha ezzel megvagyunk, akkor máris kezdődhet a munka kreatív része: a faragás, mely köré szervezhetünk akár egy családi napot is. Miután kifaragtuk a tökből a számunkra tetsző ijesztő vagy éppen vicces figurát, tegyünk a belsejébe teamécsest, s este fényével beragyogja majd a kertünket.

Programokkal várják a családokat

Sok baranyai településen szerveznek programokat halloween közeledtével. A Mecsekerdő Zrt. a Zselici Csühögőn október 30-án szellemes vonatozásra várja az érdeklődőket Almamellék-Sasrétpusztán. Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány idén ismét tökfaragó versenyt és kiállítást hirdet a pécsi gyermekonkológiáért. Nevezni faragott tökökkel lehet, amelyeket a gyermekklinika udvarán állítanak majd ki. Rózsafán hagyományteremtő felvonulásra és lakóhelyük dekorálására invitálják az érdeklődőket október 31-én, 17 órai kezdettel. Előkészületek 27-én és 30-án délután a könyvtárban lesznek 15–19 óráig. Lámpást és boszorkányt készítenek és a dekoráláshoz jó ötleteket adnak.

Mérgezők is lehetnek a dísztökök

A tökfélék családjába mintegy 900 faj tartozik, ezért érdemes körültekintőnek lenni a vásárláskor és a fogyasztáskor is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minden évben figyelmeztet: a fajok közül nem mindegyik ehető, a dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért fogyasztásuk már kis mennyiségben is komoly, kellemetlen tüneteket okoznak: gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, kiszáradást. A Nébih felhívja az élelmiszerüzletek figyelmét is, hogy különítsék el az ehető tökféléket a dísztököktől – s a vásárlók étkezési célra csak garantáltan ehető tökfélét használjanak fel, a dísztököket pedig csak eredeti rendeltetésüknek megfelelően használják.