Nagymamájának bizonyított a Ninja Warrior pécsi versenyzője

A tanulmányok befejezése után a pécsi Cross Factory edzőteremben kezdett dolgozni, ahol saját testsúlyos edzéseket és személyi edzéseket tart jelenleg is. Gyerekkorában is sportolt, úszással kezdte, majd 13 évesen találkozott a parkourral. Ez egy extrém sport, amelyben a sportolók akadályokon keresztül jutnak el minél gyorsabban, kevés energiabefektetéssel egyik helyről a másikra, akár hátraszaltózást is bevetve.

– Tetszett az effajta akrobatikus városnézés, így több barátommal együtt elkezdtük ezt az extrém sportot. Közösségépítés és barátszerzés céljából is kiváló tevékenység volt, körülbelül tíz évig csináltuk – mesélte lapunknak Patrik.

Amikor bekerült az egyetemre, akkor a jobb fizikum kialakítása érdekében váltott a saját testsúlyos edzésre, a street workoutra, amely hazánkban is egyre népszerűbb. Az edzés során általában csak a saját testsúlyt használva történnek az edzések. Később országos versenyekre, s fitneszrendezvényekre is elkezdett járni, ahol dobogós helyezéseket ért el.

A Ninja Warrirorba főként nagymamája miatt indult el, aki nagyon szerette volna viszontlátni a képernyőn unokáját.

– A nagymamám sokat nézte ezt a műsort, és nagyon szerette. Mindig mondta nekem, hogy milyen jó lenne, ha láthatna engem is, mert biztosan nagyon ügyes lennék. Sajnos tavaly elhunyt, s akkor döntöttem úgy, kipróbálom magam, hogy büszke lehessen. A másik ok pedig az volt, hogy van egy nyolcéves tanítványom, akit motiválni szerettem volna ezzel, mert ő is nagyon szereti az efféle sportot. Ő is elkísért engem a műsorba, aminek nagyon örültem – mondta a sportoló.

A megmérettetésen egyébként két idősebb tanítványával vett részt Patrik, akik szintén járnak hozzá edzésre. Először egy válogatón kellett részt venniük, ahol szintén pályákon kellett végigmenni, s ügyességi feladatokat is meg kellett oldani. Ezután egy beszélgetés következett, majd kiválasztották azokat, akik bekerülhettek a műsorba. Patrikék jól teljesítettek, így az élő adásban is megmutathatták tehetségüket.

– Az első pályát a harmadik legjobb idővel teljesítettem, amire büszke voltam. Sajnos a másik két társam kiesett, így egyedül mentem tovább. A második pályán egy rossz lépés miatt én is kiestem. De hatalmas élmény volt, s örülök, hogy részt vehettem. Továbbra is csinálom az edzősködést, ameddig csak tehetem.