Színes volt a paletta a Nemzetiségek napján

Szombaton rendezték meg a már-már hagyományosnak számító Nemzetiségek napját Pécsett az Apáczai Művelődési Ház és Apáczai Kollégium közti téren.

A színes forgatagban az összes baranyai nemzetiség képviseltette magát, a színpadon mondák és énekes-táncos produkciók kerültek a központba, de számos kiállítás és nemzetiségi mesesarok is megtalálható volt a rendezvényen.

A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen köszöntőt mondott Decsi István alpolgármester úr, Kövesi Mária, a Pécsi Kulturális Központ igazgatója, és Haffner Tamás, a Közösségek Pécsért projekt szakmai vezetője is. Ezután kezdetét vette az egészen késő délutánig tartó programkavalkád, melyen mindenki megtalálhatta a számára érdekes elfoglaltságot. Népviseleti kiállításon, fotókiállításon és nemzetiségi könyvkiállításon is nézelődhettünk, megismerhettük a népi hagyományokat. A kézműves-foglalkozások asztalainál mindig szorgoskodott valaki, a mohácsi sokacok például a busók világát hozták el a rendezvényre, a busómaszkfaragást a kisebbek is szívesen kipróbálták. De a szövés, a kosárfonás vagy az agyagozás is kedvelt időtöltés volt az eseményen. Kékfestő anyagból sokan készítettek aranyos, eper alakú tűpárnát, melyet haza is vihettek a szorgoskodók.

A gyerekek számára felállított mesesarokban cigány, német és horvát nemzetiségi népmesét hallgathattak a kicsik. Persze a nemzetiségi ételek voltak a legnépszerűbbek, cigánylecsó, gőzgombóc, sokacbab és hucul nyárson, azaz saslik is készült a rendezvényen. Az ételstandok előtt legtöbbször kígyózó sorban várakoztak a kóstolni vágyók, majd jóízűen fogyasztották az ízletes ételeket. Mi is megkóstoltuk a gőzgombócot és a sokacbabot is, nem csalódtunk, nagyon finom volt.

Golen Lajosné A szalántai bosnyákokat képviselem, nálunk régen mindenki magának készítette az inget, harisnyát. Ritka, aki nekiáll egy bütykös harisnyának, de én régóta kézimunkázok, és ameddig bírom, folytatni fogom. Fontos, hogy a nemzetiségek bemutatkozzanak, így megmaradnak a hagyományaink, a fiatalok megismerik nagyszüleik múltját.

Vikár Csaba Mi a busójárást hoztuk ki a nemzetiségek napjára, régen én is busó voltam. Ma már sok fiatal öltözik be busónak, ezáltal is megismerhetik a sokac hagyományokat, amelyeket nagyon fontos megtartani. A sokac népviselet sokáig megmaradt, ma már a mindennapokban nem így öltözködünk, de ilyen rendezvényeken van alkalmunk ezt bemutatni.

Horváth Zsófia Én 12 éves korom óta szövök rongyot. Azt tervezzük, hogy gyékényt, illetve sást is fogunk szőni, megpróbáljuk egy kicsit feleleveníteni azt, ami már feledésbe merült, a régi hagyományokat. A fiatalok számára is érdekesek lehetnek a népi mesterségek, ha valahol látott már ilyet az illető, megtudhatja, hogyan készül, és ki is próbálhatja.