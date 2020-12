Ünnepi hangulatba öltözött Bicsérd

A kis baranyai településen, Bicsérden élők már hosszú évek óta nagy gondot fordítanak környezetük szépítésére, s ennek részeként természetesen az ünnepi dekorációk elkészítésére is.

Ennek folyományaként már el is kezdték a karácsonyi díszítések kihelyezését a faluban. Az elmúlt években elsősorban adventi koszorúk, mikulások, hóemberek díszítették a községet. Vér József polgármestertől lapunk megtudta, hogy most először a faluközpontot öltöztették ünnepi hangulatba, ezután következhet majd a különféle világítások kihelyezése, és a fenyőfák feldíszítése, amelyek együttesen teremtik meg az ünnepi hangulatot a faluban.

A Télapó-ünnepség ebben az évben a járványhelyzet miatt sajnos értelemszerűen elmarad, ám a gyerekekre természetesen most is gondoltak. A veszélyhelyzet alatt is ellátogat ugyanis a községbe a Mikulás, s ennek részeként idén 160 darab csomagot rendelt az önkormányzat, melyeket majd az óvodában és az iskolában osztanak ki.

Képünk illusztráció.