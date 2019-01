Bartha Panna ezüstérmet szerzett párosban

Nem indult rosszul az idei szezon a Pécs Városi Tenisz Club reménysége, Bartha Panna számára, hiszen ezüstérmes lett a 16 éves lányok téli fedett pályás magyar bajnokságán. Ettől függetlenül nem maradéktalanul elégedett a Sáros Zoltán és Guoth Ambrus által felkészített tizennégy éves versenyző, aki jelen pillanatban a negyedik helyen szerepel az országos ranglistán.

– Sajnos tavaly év végén sokáig, öt hétig részleges bokaszalag-szakadás hátráltatta a munkámat, csak karácsony előtt kezdhettem újra az edzéseket – mesélte lapunknak Bartha Panna. – Ez meglátszott a teljesítményemen, nagyon éreztem, hogy nem vagyok százszázalékos állapotban.

Egyesben a legjobb négy közé szeretett volna kerülni Bartha, ami nem jött össze. A nyolc közé jutásért ugyanis nagy csatában, meccs-tie-breakben kikapott egy olyan ellenféltől, akit rendszerint le szokott győzni. Párosban aztán sokkal tovább meneteltek Mihálka Zsófiával, döntőt játszhattak, ahol végül 6:4, 7:5-re alulmaradtak a Borsos Réka–Matkó Réka kettőssel szemben.

– A nyári ob-t mi nyertük, így aztán most is győzni szerettünk volna. Ha mindketten jobban játszunk, sikerül is – fogalmazott Bartha, aki két hét múlva már a felnőtt országos bajnokságon szerepel egyesben és párosban is.