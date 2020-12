Ilyen volt a csonka ősz

Finoman szólva sem volt zökkenőmentes az őszi szezon a labdarúgó megyei II. osztályban, de a járvány miatt ez szinte az összes sportbajnokságról elmondható.

Az első félévre kiírt 14 fordulóból a 12. körig jutottak el a csapatok (ketten a tizenharmadikig), de közülük három gárda csak kilenc meccsen szerepelt. Azonban jó hír, hogy az előző idénnyel ellentétben a mostani nem ért véget, sőt, a sok bepótolandó meccs miatt a szokottnál korábban fog elrajtolni a „tavaszi” pontvadászat.

De nézzük, mi történt ősszel: az elmúlt idény három topcsapata, a Himesháza, Magyarbóly és a Véménd közül az utóbbi kettő most is dobogós helyen áll, de a himesiek sem teljesítenek rosszul, hiszen az élbolytól nem sokkal lemaradva, ötödikek a tabellán. Ugyanakkor, az említett klubok bánatára az Ócsárd is bejelentkezett a bajnoki címért, s jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lesz megakadályozni abban, hogy aranyérmes legyen. Sütő László együttese hibátlanul, hat pont előnnyel vezeti a Baranya megyei II. osztályt. Az ócsárdiak kilenc alkalommal hagyták el győztesen a pályát, s nulla vereség mellett csupán két alkalommal ikszeltek.

A pálya mellett – amíg lehetett – ezen az őszön is pezsgett az élet. A szurkolók most is hozták a formájukat, főleg a szomszédvári rangadókon volt fantasztikus hangulat. A csapatok ezt sok góllal hálálták meg. Alig volt olyan mérkőzés, ahol háromnál kevesebb találat született. Reméljük, hogy a tavaszi idényben újra nézők előtt folytatódhatnak a küzdelmek.