Kettős magyar győzelem a virtuális versenypályán

Nagy magyar sikereket hozott a vírushelyzet miatt létrejött virtuális túraautó-világkupa (WTCR) előszezon első fordulója a Hungaro­ringen. A hazai pole pozíció mellett ugyanis két magyar győzelem is összejött.

A szimulátorosok természetesen vezették a versenyt, ahogyan arra számítani is lehetett, hiszen nekik ismerős a terep, de a profi pilóták is óriási csatákat vívtak. Egy ilyen bevállalós háborúnak vált áldozatául a profik dobogójára is esélyes címvédő, Michelisz Norbert.

Michelisz szerencsétlenül járt mindkét futamon

A himesházi versenyző az időmérőn a harmadik helyet csípte el. Az első futamon aztán a dobogós pozícióért küzdött a valódi versenyzők között, azonban egy hihetetlenül szoros, ötautós csatába került, és az egyes kanyar féktávja környékén a falnak csapódott.

A második versenyen hasonlóan szerencsétlenül járt, egy tömegbalesetbe keveredett, ami megpecsételte a sorsát.

Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott a M1RA esportosa, Báldi Gergő, a másodikat pedig csapattársa, Csuti Zoltán nyerte.

Michelisz szerencsétlenül járt mindkét futamon