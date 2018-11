Nem voltak megilletődöttek a fiatalok

Nagyon sokan voltak kíváncsiak tegnap a Kozármisleny SE női kézilabdacsapatának Magyar Kupa-meccsére, ami nem is csoda, Kovács Tamás tanítványai ugyanis egy kiváló együttessel találkoztak a negyedik fordulóban. Az első osztályban jelenleg a hatodik helyen álló, brazil világbajnokokat is foglalkoztató Vác látogatott hozzájuk, amely a hatvan perc során megmutatta, hogy miért is tartozik a hazai mezőny legjobbjai közé.

Közel telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat, s bizony csak azért nem lett fergeteges az atmoszféra, mert a vendégek percek alatt jelezték, hogy semmi esélyt sem adnak a hazai kedvenceknek. Az első félidőben tizenöt gólos előnyt harcoltak ki, amit a szünet után tovább növeltek – a végeredmény 23-47 lett, ezzel továbbjutott a Vác. Ettől függetlenül azért volt minek örülni kozármislenyi oldalon is, ugyanis azok a fiatalok, akik lehetőséget kaptak, mindannyian meghálálták a bizalmat, s mind a négyen (Leitner Dorina, Takács Vivien, Réti Klaudia, Kovács Véda) szereztek gólt. – Köszönöm a váciaknak, hogy jó játékkal és a legjobb játékosaikkal tiszteltek meg minket, gratulálok nekik a továbbjutáshoz – fogalmazott Kovács Tamás, a Kozármisleny SE vezetőedzője a mérkőzés után. – Gratulálok saját játékosaimnak is, akik odatették magukat ezen a derbin, és köszönöm, hogy ennyien kijöttek hozzánk erre a mérkőzésre! Kozármisleny SE–Vác 23-47 (10-25)

Női kézilabda Magyar Kupa, 4. forduló. Kozármisleny SE: Vig – Tóth T. 2, Szemmelrock, Halász, Ragoncsa 2, Palotás 6, Schäffer 1. Csere: Gadányi (kapus), Radochay (kapus), Markovics 2, Takács 1, Kovács V. 4, Réti 1, Leitner 3, Péter P. 1, Linder. Vezetőedző: Kovács Tamás.