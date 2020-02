Két meccs is csak a hosszabbításban dőlt el

Az utóbbi 19 meccséből a tizenhetediken nyertes Bucks legjobbja a 40 pontos Khris Middleton volt, míg az előző szezon legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpo 22 ponttal és 14 lepattanóval segítette csapatát. A fővárosiaknál Bradley Beal karriercsúcsot jelentő 55 ponttal rukkolt elő. A 26 éves játékos egymás után második mérkőzésén jutott 50 pont fölé – vasárnap 53-at dobott Chicagóban -, erre előzőleg a januárban helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant volt képes az NBA-ben 2007-ben.

Bradley Beal becomes the first player to score 50+ points in consecutive nights since…

Kobe Bryant. 💜💛 pic.twitter.com/V141VQ1A8t

— Washington Wizards (@WashWizards) February 25, 2020