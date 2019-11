Magyarországtól is elbúcsúzik utolsó turnéján a KISS

A zenekar különleges show-val készül.

A KISS zenekar tavaly szeptemberben jelentette be, hogy világ körüli turnéval búcsúztatja a 46 éves pályafutását. Akkor azt írták a közleményükben, hogy semmit nem érhettek volna el, ha nincs az a több millió ember világszerte, akik megtöltötték az arénákat és a stadionokat – írja az Origo.

Ez lesz az utolsó ünnepség azoknak, akik már láttak minket, és az utolsó lehetőség azoknak, akik még nem. Elköszönünk ezzel az utolsó turnéval, életünk eddigi legnagyobb show-jával készülünk

– írták.

Az együttes most bejelentette a 70-nél is több állomásos turné pontos dátumait és helyszíneit.

Köztük pedig ott van Budapest is, ahol 2020. július 16-án lépnek majd fel a Papp László Budapest Sportarénában.

A sorozat az End of the Road, azaz ‘az út vége’ nevet kapta, és idén novemberben indul, és jövő októberben fejeződik be. És a tervek szerint lesz még egy ráadásbuli New Yorkban, de az már 2021 nyarán. Az állomások teljes listáját az Ultimate Classic Rock is közzé tette.

Borítókép: a zenekar a turné egyik májusi németországi állomásán