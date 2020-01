Kutyáktól retteg a falu népe – írja olvasónk

A helyszín Bisse, a kistelepülés lakossága fél – kezdi levélírónk.

A kóbor kutyák már emberekre, gyermekekre is rátámadtak az elmúlt időszakban. Sajnos azt látjuk, hogy senki nem tesz semmit a tarthatatlan helyzet megoldása érdekében.

Évek óta megy a harc néhány helybéli családdal, akiknek kutyái minden nap folyamatosan az utcán vannak. Az állatok miatt az emberek nem mernek a faluban sétálni. A napokban a buszról leszálló gyermeket támadták meg a kutyák. Egy másik esetben volt, hogy az autóból nem engedett kiszállni valakit az egyik eb. Ezek a szabadjára engedett állatok bemennek a telkekre, tizedelik a haszonállatokat, rongálnak, felborítják a kukákat. Éjjelenként más kutyákkal harcolnak, volt példa arra, hogy megtépték társukat. Bull típusú, őrkutya jellegű és keverék kutyákról van szó. Mindenki tudja, hogy kik a gazdáik, változás azonban nem történik évek óta.

A falu közösségi oldalán is megjelent egy írás, amiben a település vezetőségétől kérik a változtatást. A netes felületen több hozzászólás is olvasható, az érintettek saját, a rettegett kutyákkal kapcsolatos történeteiket írták le. Nagyon bízunk benne, hogy történik valamiféle rendszabályozás az ügyben, ellenkező esetben félő, hogy tragédia következik be. Arra kérjük a falu vezetőit, hogy mielőbb intézkedjenek az ügyben!

