Szomorú a társaság hozzáállása – szögezi le olvasónk

A plusz átszállás terhe a megannyi nehézség mellett sok.

Olvasom a nemrég megjelent cikket, mely szerint másfél órát várt egy mozgáskorlátozott utastársunk, mire végre érkezett egy alacsony padlós járat a 2-es busz vonalára. Ami a legmegdöbbentőbb, az a társaság reakciója, mely szerint átszállással el tudott volna jutni az utas az úti céljáig. Szomorú ez a hozzáállás.

Az így gondolkodó embernek azt kívánom, hogy töltsön el csak 24 órát egy ilyen székben, ízelítőt kapva abból, hogy is telik egy mozgáskorlátozott napja és mivel jár a plusz átszállás terhe is a megannyi nehézség mellett. És ez csak egy nap, mert mi sajnos másnap is a székben töltjük a napot.

Egy szerencsés utas