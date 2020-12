A kulturális negyedbe költözhet a tamburaiskola és a vegyeskar

Egy most napirendre került javaslat szerint a város számára veszteséget termelő Duna Irodaház a Mohácsi Tankerületi Központ kezelésébe kerülhet, míg a házban most működő Mohácsi Tamburaiskola, a népdalkör és a Bartók Béla Vegyeskar a selyemgyár területén kialakított új kulturális negyedben lelhetne méltó otthonra.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere jegyzi azt a javaslatot, amely minden bizonnyal hosszú időre megoldhatja a Duna Irodaház működtetésével felmerült problémákat. A tervezett lépés lényege – amelyhez a képviselők támogatását kérte –, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ kezelésébe (tehát nem a tulajdonába) kerülne a Duna Irodaház, a jelenleg ott működő, próbáló együttesek és a tamburaiskola az új, a selyemgyár területén kialakított kulturális negyedbe költözhetnének – számolt be a Mohácsi Újság.hu hírportál.

Az 1984-ben – eredetileg az MSZMP mohácsi székházának – épült Duna Irodaház üzemeltetője a Mohács Városfejlesztési NKft., a bevételek gerincét a bérleti díjak adják. A kiadás-bevétel egyenlege azonban negatív, évente mintegy ötmillió forint hiányt termel az épület működtetése, amit az önkormányzat áll. A vonatkozó törvény értelmében a tankerület helyi igazgatási szervének elhelyezéséről ugyanakkor az érintett önkormányzatoknak kell gondoskodniuk, s arra is tekintettel, hogy az irodaház már egyre kevésbé volt kihasznált, 2013-tól Mohács önkormányzata, a város tulajdonában álló Mohács Városfejlesztési NKft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, négy, összesen 69 négyzetméter alapterületű iroda átadásáról szóló használati szerződés született.

Az azóta eltelt esztendők során a tankerület feladatai bővültek, s ezért mára már a Duna Irodaház közel hetven százalékában a Mohácsi Tankerületi Központ munkatársainak ad helyet, és egyre kisebb részben piaci alapú irodáknak, illetve közművelődési tereknek.

A közelmúltban a Tankerület vezetése azzal kereste meg az MVR NKft.-t, hogy vizsgálja meg az irodaház teljes átadásának lehetőségét. Az ezt támogató érvek közé sorolható, hogy a piaci hasznosítás beszűkülésével az önkormányzati jellegű üzemeltetés kezd okafogyottá válni. Általánosan jellemző, hogy a bérlők a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel bérletidíj-kedvezményt kérnek, s ennek megítélése esetén se bizonyos, hogy korábbi tevékenységüket fenn tudják tartani – írta a Mohácsi Újság.hu hírportál.

Az irodaházban az összejövetelek, tanácskozások, közgyűlések megtartására továbbra is módjuk nyílik azoknak a civil szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek székhellyel, ennek megoldását a tankerület vállalta csakúgy, mint a karácsonyi, busójárási és egyéb önkormányzati rendezvények zavartalan lebonyolításához a kupolaterem és a kiszolgáló helyiségek rendelkezésre bocsátását.

A Selyemgyár Kulturális Negyed létesítményei a javaslat szerint egyben arra is lehetőséget kínálnak, hogy a nagy múltú, a város büszkeségének tartott tamburaiskolát, vagy akár a Bartók Béla Vegyeskart és a népdalkört is méltó helyen tudják elhelyezni azzal a nem titkolt járulékos várakozással, hogy a zenészek jelenléte, programjaik által az egész negyed kulturálisan gazdagabb lesz.