Az orvostudománnyal ismerkedtek a diákok az egyetemen

Közös nyílt napot tartott a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara. Az eseményen a pipettázást és az újraélesztést is kipróbálhatták a leendő hallgatók.

Az Általános Orvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Kar népszerűsítése érdekében tartottak nyílt napot szerdán az orvosi kar Romhányi György Aulájában. A nap folyamán informatív szakbemutató előadásokat, illetve felvételi tájékoztatót is tartottak a jövőbeni diákok számára az egyéb tudnivalókról.

Mi fél 11 körül értünk az épülethez, az aula már ekkor tele volt érdeklődő tanulókkal. Mint azt a helyszínen megtudtuk, 470-en regisztráltak az eseményre, a megyeszékhelyen kívül Zalaegerszegről, Nyíregyházáról, Debrecenből, Győrből is érkeztek jövőbeni hallgatók. Az érdeklődő diákok többsége nem végzős középiskolás volt, hanem tizedik és tizenegyedik osztályos tanuló, akik tudatosan készülnek a jövőre. A felvételi követelmények között két emelt szintű érettségi is szerepel, és ezekre jó előre elkezdenek készülni a diákok.

Az aulában kihelyezett standoknál a karok hallgatói, oktatói várták a résztvevőket, akiktől így személyesen is lehetett kérdezni. A legtöbb pultnál ki is lehetett próbálni valami érdekes, a képzéshez kapcsolódó tevékenységet. Így a fogorvostudományi szak standjánál fogat lehetett húzni, fúrni és tömni, s foglenyomatot is lehetett készíteni. A gyógyszerészeknél pipettázásra volt lehetőség és sokan próbálták ki a krém és kúp készítést is. A Vöröskereszt is jelen volt az eseményen, náluk az újraélesztést lehetett megtanulni. Népszerű volt a gyógyteakészítés is, szívesen szagolgatták a fiatalok a finom illóolajokat.

A többi karon is tartanak nyílt napot

A PTE legtöbb karán ezekben a hetekben tartják a nyílt napokat. Legközelebb, január 21-én a Természettudományi Kar Ifjúság úti épületében várják a leendő hallgatókat. A Közgazdaságtudományi Karon január 24-én, a Bölcsészettudományi Karon január 25-én, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pécsi központjában január 30-án, a Műszaki és Informatikai Karon január 31-én, az Állam- és Jogtudományi Karon, valamint a Művészeti Karon február 5-én tartják a bemutató napot.