Egyeztettek a busócsoportok vezetőivel

Jövőre február 20-án indul a busójárás, s bár addig még sok víz lefolyik a Dunán, a programok szervezése már javában zajlik, s maguk a főszereplők, a busók is készülődnek – írja a Mohácsi Újság.hu.

A busócsoportok vezetőinek nemrég tartottak megbeszélést a polgármesteri hivatalban. Az eseményen a szervezők ismertették elképzeléseiket, a programok tervezetét, s a maszkások is jelezhették észrevételeiket, javaslataikat.

A jövő évi télűzésen is teljesíthetnek majd közösségi szolgálatot a diákok, akik a busójárás napjai során a Tourist Police pavilonban segíthetik a vendégek eligazodását. A középiskolás diákok az érettségit megelőzően kötelezően előírt ötvenórányi közösségi szolgálatot az oktatási és egészségügyi intézmények, valamint karitatív szervezetek mellett, a rendvédelmi területen is teljesíthetik. Erre Mohácson a busójárás idején is kínálkozik lehetőség, a rendőrség nyelveket beszélő diákok jelentkezésével számol.