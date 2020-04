Felújítják a bicsérdi bekötőutat

A közelmúltban elindult a fenyőspusztai elágazótól a Bicsérd falu elejéig tartó, mintegy 2,5 kilométer hosszú bekötőút felújítása.

Az országos komplex útfelújítási program keretén belül az aszfaltos út mellett mindkét oldalon a vízelvezetés is megoldott lesz, és két új buszöblöt is kialakítanak. Ennek elkészülésével egy biztonságos, jó minőségű közutat kap a falu. Az útfelújítás ideje alatt forgalomirányító lámpák vannak az út mellett. A várakozási idő körülbelül öt-hat perc, és a leszakaszolt területeken a haladás is lassabb, ugyanis a munkagépek folyamatosan dolgoznak. A munkavégzés várhatóan legalább három hónapon keresztül tart majd.

Vér József polgármestertől megtudtuk, nem csak a bekötőút felújítása van folyamatban most, április 2-től a Park utcában a Tettye Forrásház Zrt. munkatársai az ivóvízvezeték rekonstrukcióján, a vízvezetékek cseréjén dolgoznak. A munkálat a terület adottságai miatt forgalomkorlátozást tesz szükségessé. A felújítás várhatóan június első hetéig tart majd.