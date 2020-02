Idén is megtelik élettel a vár

Színes programokkal készülnek idén is a vendégeknek a pécsváradi várban, a hagyományos programok mellett újdonságok is lesznek. Egyre többen az esküvőjüket is itt szeretnék tartani.

Ahogy lapunk is beszámolt róla, nemrég egy igazán különleges kiállítás nyílt a pécsváradi várban. Ilijin Petar jóvoltából az ácsmesterséget ismerhetjük meg makettek, képek és a faipari munkákhoz használt szerszámok segítségével. Igaz, a vármúzeumi szezonnyitó március 15-én lesz, de ebből is látszik, hogy már most is érdemes meglátogatni az intézményt.

Év közben aztán még számos programmal készülnek a vendégeknek a várban. Ahogy Gászné Bősz Bernadett-től, a vár szakmai vezetőjétől megtudtuk, idén is megrendezik a hagyományos Egészségpiacot és Ispotályos Napot április 18-án, immár nyolcadik alkalommal. A rendezvény – mint a neve is sugallja – az egészséges életmód köré épül, és ezzel kapcsolatos előadások, kóstolók és bemutatók várják az érdeklődőket.

Szintén áprilisban zajlik a helyiek egyik legfontosabb rendezvénysorozata, a Szent György-napok. Ennek keretében lesz bor- és pálinkaverseny, átadják a Jó ember-díjat, a várkertben pedig megrendezik a Város Napját a már hagyománnyá vált Várad-futással.

Nagyobb rendezvény lesz júniusban a Vár Napja, aminek köszönhetően egy kicsit visszautazhatunk a középkorba. Természetesen idén sem maradhat el a nagy sikerű Határtalan Lakoma, a Zengőalja Önkormányzati Fejlesztési Társulás tagjai és a testvérvárosi delegációk augusztus végén fognak közösen főzni.

Gászné Bősz Bernadett azt is hozzátette, hogy május 9-én hagyományteremtő szándékkal megrendezik a TáncVár elnevezésű programot, amely egy egész napos táncos kihívást jelent. Szintén a várban tartják majd a Fúvószenekarok Találkozóját, valamint a Nemzetközi Kisvárosi Kórustalálkozót.