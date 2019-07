A PEAC-Pécs Nyugat-Európa felé veszi az irányt

Tegnap délután megtartották Münchenben a női Euroliga, illetve Európa-kupa selejtezőinek és csoportkörének sorsolását. Az utóbbiban induló PEAC-Pécs egy francia és egy spanyol csapattal biztosan összecsap ősszel, de akár még a Diósgyőrrel is találkozhat.

Mivel a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) a következő szezonra két helyet biztosított a magyar csapatoknak a legrangosabb európai versenysorozatban, az Euroligában, illetve ötöt az Európa-kupában, így a bajnoki hetedik PEAC-Pécs is résztvevőként várhatta a tegnap délelőtti müncheni sorsolást.

A baranyaiak, mint a többi magyar Ek-együttes, a Győr, a Cegléd és a Szekszárd a Nyugati Konferencia besorolásánál volt érdekelt. Hozzájuk csatlakozhat még a Diósgyőr is, ha nem sikerül megvernie az Euroliga-főtábláért vívott, oda-visszavágós selejtezőben az olasz Reyer Veneziát. Ennek a párharcnak a vesztese H-csoportba kerül, ami azért is érdekes, mert a harmadik kalapból előhúzott PEAC-Pécset is ebbe a kvartettbe sorsolták, a francia Basket Landes és a spanyol AE Sedis Basquet mellett.

Az Euroliga csoportkörébe a magyar bajnok, Sopron Basket kvalifikálta magát automatikusan. A tavaly előtti El-ezüstérmes a B-csoportba került, ahol többek között a francia, a török, az olasz és a spanyol bajnokkal is fel kell vennie a versenyt.

Holnap a férfiaknál is sorsolnak, így nemsokára fény derül – a szintén Európa-kupában érdekelt – PVSK-Veolia csoportellenfeleire is.

A magyar Európa-kupa -­csapatok csoportbeosztásai. F-csoport: CB Avanida (spanyol), Győr, Olivais Futebol Clube (portugál), Lointek Gernika Bizkaia (spanyol). G-csoport: BLMA(francia)/Olympiacos (görög), Cegléd, Valencia (spanyol), Basket Namur Capitale (belga). H-csoport: Reyer Venezia (olasz)/Auinvent DVTK, Basket Landes (francia), AE Sedis Basquet (spanyol), PEAC-Pécs. I-csoport: KSC Szekszárd, Rutronik Stars Keltner (német), Herner TC (német), Basket Hema SKW (belga).

A Sopron Basket csoport­ellenfelei az Euroligában: Lyon (francia), Fenerbahce (török), Familia Schio (olasz), Girona (spanyol), Dynamo Kursk (orosz, Botas SK (török)/Arka Gdynia (lengyel), BLMA (francia)/Olympiacos (görög).