Egyetlen percre sem álltak meg, győztek a pécsi pólósok

Szerda este hazai környezetben, a Szentes ellen kezdte meg az alsóházi rájátszást a PVSK-Mecsek Füszért együttese.

Lukács Gergely kívánsága a kezdés előtt úgy hangzott: ugyanolyan jól kell védekezni mint pár nappal korábban a Kaposvár ellen (öt gólt kapott akkor a Pécs), de sokkal jobban kell figyelni a befejezésekre. Nos, a somogyiak ellen 32 perc alatt ötöt lőttek Csaba Mártonék, ez a szám pedig már egy negyed után megvolt a Szentessel szemben. A második nyolc percre kapust is cserélt a vendégek edzője, amin persze nem csodálkoztunk, még ha nem is György Dávid tehetett a szellős szentesi védekezésről. Azt viszont öröm volt nézni, milyen nagy kedvvel, és milyen jól játszottak Lukács Gergely tanítványai.

Ez pedig szerencsére az egész mérkőzésen át jellemző is volt a hazaiakra. Amikor a második félidőben öt, hat, sőt már hét góllal is vezetett a PVSK, akkor is úgy úsztak fel Csacsovszkyék, mintha a következő támadáson múlna az életük. A szív, a motiváció és bizony a tudás is a helyén volt ezen az estén, így teljesen megérdemelten nyert a Pécs 11-6-ra. Ezzel a 7 pontig tartó pároscsatában a PVSK 6-3-ra vezet, így jövő szerdán, Szentesen akár le is zárhatja a párharcot.

PVSK-Mecsek Füszért – Szentes 11-6 (5-2, 2-2, 4-0, 0-2)

Vízilabda-OB I., férfiak. Alsóházi rájátszás a 9–12. helyekért, 1. mérkőzés. Pécs, 210 néző. V.: Csanádi, Csizmadia. PVSK: JÓZSA – Chilkó 1, HORVÁTH ZS. 2, CSACSOVSZKY A. 2, Szatmári 1, Csacsovszky E. 1, CSABA M. 3. Cs.: Barát (k), Rakonjac 1, Opacak, Lajkó, KRIZSÁN, Sebestyén, Safrankó. Vezetőedző: Lukács Gergely. Szentes: György D. – Hegedűs, Palotás 1, Vörös, Nagy M. 1, Werner 1, SOMOGYI 2. Cs.: Meixner (k), Takács J., Tóth Gy., Pellei F. 1, Pellei K., Kiss K., Kókai. Vezetőedző: Pellei Csaba.