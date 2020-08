Koller Krisztián is a megyei PSG-nél folytatja karrierjét

A kupában főtáblára jutna, a bajnokságban pedig újabb aranyat szerezne a Pécsvárad labdarúgócsapata. A „megyei PSG” ráadásul a nyáron tovább erősödött, többek között az élvonalban is megforduló Koller Krisztián is odaigazolt.

Az utóbbi két teljes szezonban megnyerte, de az előző, a koronavírus-járvány miatt lefújt bajnokságban is (hibátlanul) vezette a Baranya megyei I. osztály küzdelmeit a Pécsvárad. A csapatot eddig is több NB-s múltú játékos erősítette, s ez a szám tovább nő. A megye I. címvédőjéhez igazol többek között a PMFC korábbi csapatkapitánya, Koller Krisztián.

– Bízom benne, hogy nagy segítségünkre lesz Krisztián, hiszen kiélezett lesz a verseny, több csapat is erősödött – mondta lapunknak Perlaki Zoltán, a Pécsvárad szakosztályvezetője. – Az előző idénynek szűk kerettel vágtunk neki, most nagyobb lesz a merítésünk. Természetesen ezúttal is az arany a cél.

Spannenberger és Bartal eligazolt Lovászheténybe, de Koller mellett Pécsváradon folytatja Udvardi Dániel, Kaszás Patrik és Bánfai Attila is, illetve Szoboszlai Dominik nevelő klubjától, a Főnix Gold FC-től is érkezik három tehetség (Szaniszló Márk, Őrsi Martin, Spánizt Bálint).

– A Főnixtől érkező srácok Pécsett folytatják tanulmányaikat és adatbankban böngészve, ők találtak ránk – árulta el Perlaki. – Mi pedig felvettük az edzőikkel a kapcsolatot, akik pozitívan nyilatkoztak róluk. Ezt próbaedzés és próbajáték követte, amelyen szintén megfeleltek.

Mindent egybevetve a pécsváradiak kerete idén sem gyengült (sőt), így a következő idényben sem lesz egyszerű megfogni a címvédőt. A már jól megszokott kérdés ezúttal sem hagyhattuk ki: lesz-e NB III. Pécsváradon?

– Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy előbb megvizsgáljuk a hasonló lehetőségekkel bíró, a Tolna megyei I. osztályból feljutó Majos teljesítményét, s abból majd levonjuk a következtetéseket – mondta a szakosztályvezető.

Kupával kezdenek

Már nem kell sokat várni a szezonrajtja: a jövő hétvégén rendezik meg a Magyar Kupa megyei selejtezőinek első fordulóját. A pécsváradiak a Bólyt fogadják augusztus 16-án.

– Tavaly és tavalyelőtt is a PEAC ejtett ki minket, ráadásul mindkét alkalommal döntetlen után, büntetőkkel – emlékezett vissza Perlaki. – Idén minimum a főtábláig szeretnénk jutni, s egy kis szerencsével, ha úgy alakul a sorsolás, akkor ott még mennénk egy kört.

Magyar Kupa, Baranya megyei selejtező, 1. forduló. Augusztus 15., szombat: PVSK–Lovászhetény, Szederkény–Mohács (mindkettő 17.30), Kétújfalu–Komló, Sellye–Harkány, Pécsvárad–Bóly, PTE-PEAC–Villány, Himesháza–Boda (mind 17.30).