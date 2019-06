Most fényesebb az ezüstnél is a bronz

Csirke Ferenc nagyon örül, hogy ilyen boldognak láthatja játékosait.

A szerdai mérkőzés nagyszünetében már mindenki tudta, hogy a PVSK-Veolia legyőzi a Szolnokot, s ezzel megszerzi a bronzérmet. Az egyre emelkedettebb hangulat, az általános jókedv a pályán lévő pécsiekre is átragadt, így fordulhatott elő, hogy Ryan Wright egyszer csak triplával próbálkozott. Nem ment be. A többiek vigyorogtak a kispadon, mint a tejbetök, s galádul mutogatták, hogy dobjon csak még egyet.

– Nem szerettem volna, ha többet próbálkozik, nem akartuk ilyesmivel megalázni a Szolnokot, hogy még Wrighttal is triplát akarunk dobatni – árulta el Csirke Ferenc, majd hozzátette, hogy a dolognak megvolt az előzménye. – A meccsek előtti utolsó edzéseken bemelegítésként mindenki pályán van, Csirics pedig azt játssza, hogy kilövi a labdát Wrightnak, aki rádobja kintről. Ha nem megy be, Csiro csörtet a palánk alatt, mindenkit félrelök, hogy megszerezze a lepattanót, és addig adja ki Wrightnak, amíg be nem dobja, közben persze mindenki dől a nevetéstől. A Szolnok elleni idegenbeli meccs előtt Wright öt hármast dobott, igaz, tizenöt kísérletből. A meccsen kijött rá a játék, elvállalta, de nem tudta bedobni. Az öltözőben Csiro viccesen le is tolta, mondván, minek küzd ő az edzéseken, ha ilyenkor nem vágja be?!

Szerencsére a második mérkőzésen, szerdán a Lauberben a többiek szinte mindent bevágtak, így aztán nem lehetett kérdés, kié lesz a bronzérem. Hatalmas ünneplés kezdődött.

– Szuper volt! Most úgy érzem, jobb, hogy bronzérmesek lettünk, hiszen óriási örömet szereztünk az embereknek, mintha lógó orral és egy ezüsttel jöttünk volna haza Szombathelyről. Persze hosszabb távon az ezüst szebben csillog. Szerintem a Falco ellen a döntőben nem lett volna esélyünk, de nyilván nekik mentünk volna!

A szerdai mérkőzés után aztán jöhetett egy hosszú éjszaka. Jó sokan és jó sokáig ünnepeltek együtt a csapattal.

– Egy-két játékosra azért már rácsörögtem, hogy él-e még! – jegyezte meg Csirke Ferenc, majd nevetve hozzátette, főleg azok esetében fontos ez, akiknek élő szerződésük van. Aztán így folytatta: – Egyáltalán nem azért örülök nagyon, mert edzőként bronzérmet szereztem, hanem sokkal inkább azért, mert láttam, átélhettem a játékosaim boldogságát. Tavaly augusztus 15-én kezdtünk el dolgozni, most pedig tényleg azt mondhatjuk, hogy volt értelme!

Még hezitálnak

Az öröm pillanatai után már az foglalkoztatja a szurkolókat, hogy kilépnek-e a kedvencek a nemzetközi porondra. A magyar bajnok a Bajnokok Ligájában, a második és a harmadik helyezettek pedig a FIBA-kupában szerepelhetnek. Bán Gábor ügyvezető igazgató lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, még nem döntöttek arról, hogy leadják-e a szövetségnek a szándéknyilatkozatukat, ám sokáig nem hezitálhatnak, mert péntek dél a határidő.

A keretben várható változásokkal kapcsolatban mindössze annyit árult el, hogy Simon Kristóf Zalaegerszegen, Demeter Attila pedig Oroszlányban folytatja. Szeretnék, ha maradna Kameron Taylor és Antóni Csanád is – előbbi megtartására pici az esély, több olasz klub is szívesen látná.