Vagányságot vár Füzesi Ferenc

Nem sikerült álomszerűen a Mohácsi TE NB I. B-s női kézilabdacsapatának szezonrajtja. Egy győzelem és öt vereség után várják vasárnap 14 órakor kezdődő Győr elleni bajnokijuk.

– Az idei szezon gyenge kezdésének okait még mi magunk is keressük. Jól mennek az edzések, együtt van a társaság nincs konfliktus, de egyszerűen hétvégén valahogy minden megváltozik – nyilatkozta Hahner Dóra a mohácsiak csapatkapitánya lapunknak. – A héten átalakult a védekezésünk és új taktikai figurát is gyakoroltunk. Bízom benne, hogy ez a frissítés előnyünkre lesz és az ellenfelünket is meglepi!

– Nem voltunk szerencsések a sorsolással, de ez olcsó kifogás, mert mindenkivel kell játszani. Viszont találkoztunk már két nagyon erős csapattal, a Budaörssel és a Kozármislennyel. A problémánk abból adódik, hogy hazai pályán bizonytalankodtunk a DKKA és a Nagyatád ellen is. Mind a két mérkőzésen a második félidő nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, így elvesztettünk négy pontot – mondta már Füzesi Ferenc, a csapat vezetőedzője, aki hozzátette, folyamatosan azon vannak, hogy javítsuk a hibákat. Bár kijelentette, nem akarja erre fogni, de még nem sikerült teljesen beilleszkednie az újonnan érkezőknek sem a rendszerbe, így sok a technikai hiba a játékukban, és sok ziccert hagynak ki, amit büntet az ellenfél.

A győri U19-es keretet nem tartja verhetetlennek a tréner, aki szerint, ha az előbb említett hibákat javítják, kis szerencsével és erős küzdőszellemmel megszerezhetik a két pontot. Természetesen a vereségek nyomot hagytak a csapaton, de a múlt hétvégi szünet, és az Alba ellni MK meccsük óta eltelt tíz nap jót tett a lelkeknek.

– A hétfői edzésen már teljesen más hangulatban voltunk. Visszatért az a mohácsi csipkelődős, humoros, jó kedvű edzésmunka. Ezt a vagányságot szeretném látni Győrben is – zárta szavait a tréner.

Előrébb léphetnek a mislenyiek

Fontos találkozó vár a kozármislenyi lányokra is szombaton 18.00-tól, hiszen azt a Csurgót fogadják, amely csak két ponttal van lemaradva tőlük. Ráadásul, ha a Mohács pontot szerez a Győrtől, akkor előzhetnek is a tabellán. Kovács Tamás csapata eddig remek formában van, bár legutóbb kikaptak a Vasas ellen, előtte ötöt nyertek.