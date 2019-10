Lezárult a Tündérszépek megyei fordulója, íme a továbbjutók

Megszületett a szeptemberben startoló, immáron másodjára kiírt megyei szépségversenyünk első körének végeredménye. Néhány nap múlva a regionális döntőben, a szomszédos megyék hölgyeivel versenyeznek a mi szépségeink.

A tavaszi első Tündérszépek versenyünk után a nyár végén hirdettük meg a szépségmustra második évadát, melynek első lépéseként ismét Baranya legszebb lányát, lányait kutattuk fel.

A tízmillió forintos össznyereményért zajló, három fordulós Tündérszépek versenyünk első, megyei fordulója ezennel lezárult tehát, és nem maradt más hátra, minthogy elmondjuk, kik a legszebbek.

Olvasóink október 28. 23:59 percig értékelhették Baranya megye szépségeit. Ebben a segítségükre voltak fotósunk, Laufer László képei, melyeket főként a Da Vinci Spában készítettünk az elmúlt hetekben. Egyes versenyzők saját portfólióval kerültek be a versenybe.

Megyénkből harminc lány mérette meg magát az első körben, közülük hárman a zsűri értékelései alapján jutottak tovább a regionális fordulóba. Rajtuk kívül a közönségszavazás alapján egy lánynak adatik meg a további versenyzés lehetősége.

A nívós megmérettetéshez nívós ítészek dukáltak, egy ötfős szakmai zsűri hozta meg a mostani döntést. Fábián Evelin, 2019. Tündérszépe mellett Vermes Tímea színész-, énekesnő, divattervező képviselte a női vonalat, míg a férfifronton Trubics Zorán, megyeszerte ismert rendezényszervező, Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló főszerkesztője és Dömötör Géza, a bama.hu és egyéb megyei hírportálok regionális vezető szerkesztője értékelte a lányokat.

Természetesen nem volt egyszerű kiválasztani a legszebbeket, de a zsűri többkörös egyeztetést követően végül meghozta döntését.

Első helyen Lutz Bíborka végzett, a második Kocsis Klaudia lett, míg a harmadik legszebb lánynak Virágh Brigittát választották. A közönségszavazatok alapján Buzás Alexandra is továbbjutott a regionális fordulóba.

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették hírportálunkat és olvasóink napját – a továbbjutóknak pedig ezúton is gratulálunk!

A regionális forduló október 31-én kezdődik, melyben a fent felsorolt Baranya megyei lányok Tolna megye és Somogy megye Tündérszépeivel versenyeznek. Ahogy azt olvasóink megszokhatták, hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, azonban ezúttal a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni november 18. éjfélig a bama.hu/tunderszepek oldalon. Arra biztatjuk Olvasóinkat, hogy ezt tegyék is meg, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak baranyai lányok a harmadik fordulóba!