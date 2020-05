Rendőröket is kellene toborozni – sürgeti a kérdést olvasónk

Úgy tűnik, nem csak a koronavírus okozta stressz vált ki elkeseredést az emberekből, hanem a közállapotok romlása is – kezdi olvasónk.

Egyesek szerint Pécsett a Lánc utca vált azzá, ami Budapesten a Hős utca. A jobb érzésű ember már nem is meri kivinni a csemetéjét, mert olyan állapotokkal találja szembe magát. A szülői felügyelet nélkül lévő, üvöltöző, mindent tönkre tevő gyereksereggel szemben úgy tűnik, hogy még a hatóság is tehetetlen. Tényleg nincs más lehetősége azoknak, akik ezt az állapotot nem tudják elviselni, mint az elköltözés? Mert a Postabontásban egy ilyen példáról olvashattunk a minap.

Ha ez az állapot csak erre a területre korlátozódna, úgy gondolom, könnyű lenne rajta változtatni. Úgy tűnik azonban, hogy a városban másutt is megjelenik ez a probléma, sőt országos jelenségnek is mondható. Erre még rátett egy lapáttal a péntek hajnali budapesti Deák téri eset, amelynek a brutalitása még a rendőrség életvédelmi osztályának vezetőjét is megdöbbentette. Szerintem katonák helyett inkább rendőröket kellene toborozni, illetve visszaállítani a sorkatonaságot, 18 éves korra leszállítva, a nem tovább tanulók részére. Esetleg a svájci példához hasonló, kötelező vasárnapi katonai kiképzést kellene bevezetni, szintén azoknak a fiataloknak, akik nem tanulnak tovább.

