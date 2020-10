Brutálisan, válogatott módon kínoztak és öltek meg egy idős édesanyát Mohácson

Kedden délelőtt kezdődik távmeghallgatással a Pécsi Törvényszéken annak a személyiségzavarban szenvedő férfinek a büntetőpere, akit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak.

A némileg hosszúra sikeredett vádirat szerint a férfi bár több egyetemen is folytatott tanulmányokat, diplomát nem szerzett – noha ugyanakkor német szaklektori és szakfordítói, tolmács képesítést azért szerzett –, állandó jövedelemmel nem rendelkezett. A szükség arra „kényszerítette”, hamis orvosi diplomát szerezzen magának, amelyen álneve szerepelt.

Ráadásul szüleivel is megromlott a viszonya, bár ők anyagilag is támogatták, amíg tudták, még lakást is vásároltak számára. Miután apja meghalt, kizárólag édesanyjára számíthatott, ennek ellenére eladta lakását, majd miután mindenét felélte, szülőanyjához költözött.

Talán ez volt a hiba, állandósultak a veszekedések anya és fia között, mígnem a vita tavaly augusztusban eszkalálódott. A vád szerint a férfi rátámadt anyjára, madzaggal, elektromos zsinórokkal összekötözte kezét-lábát, majd a száját is beragasztotta.

Ezután folytatódott a borzalom: előbb több serpenyővel, majd egy húsklopfolóval is fejbe verte szülőanyját, ezek után egy paplant terített rá, majd a szoba szőnyegét is a paplanra terítette. A vádlott a konyhából összesen öt darab – 17,5-től 13 cm pengehosszúságig terjedő – kést vett magához, valamint egy meghajlított, 47 cm-es vaskampót és azokat a paplanon keresztül átszúrta a paplanon.

Mindezek után a vádlott anyja fejéhez egy felfordított dohányzóasztalt tett, a testére további egy dohányzóasztalt, három széket és egy mikrohullámú sütőt helyezett, majd kiment a szobából és rázárta az ajtót. Szegény asszony az éjszaka folyamán megfulladt a mellkasára helyezett tárgyak súlya miatt.

A fiú az éjszakát otthon töltötte, majd másnap álnéven szobát foglalt egy panzióban, ahol a rendőrség elfogta.