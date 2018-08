A darazsat irtani, de a méheket óvni kell – kérjünk segítséget!

A tavaszi és a nyári időszakban gyakran okoznak problémát a lakóknak a házak réseiben, pincékben fészkelő darazsak. A leggyakrabban öntözött kertek, és a medencék közvetlen környezetét szállják meg.

A Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület tagjai és a Baranya Speciális Mentő Egyesület állatbefogói nemrégiben Harkányból kaptak segélykérést, mert lódarazsak fészkeltek az egyik ház terasz feletti tetőrészébe. A csapat némi bontás után kiirtotta a veszélyes állatokat. Nyilvánvalóan nem csak ott okoznak gondot a darazsak, de van segítség.

Mint Vas Tamás, az egyesület elnöke elmondta, többször keresték már őket idén is darázsirtás miatt, jellemzően dél-baranyai településekre, Pécsre kellett menniük segíteni. – A veszélyes darazsak irtásában, eltávolításában is tudunk segíteni, de előfordult, hogy méhcsaládot találtunk, azokat méhész segítségével próbáltuk megmenteni – mondta. Hozzátette, ezen kívül kisállatmentésben is gyakran közreműködnek, szintén a közelmúltban Szilágyon egy 15 méter mély kútba esett házi macskát szabadítottak ki.

Páprádi József méhészt naponta 3-4-szer keresik darázsirtással kapcsolatban. Lapunknak elmondta, hogy mit és hogyan célszerű betartani a darazsak ellen: a boltokban elérhető, nagyjából ezer forintos áron beszerezhető sok hajtógázas (így távolról is használható) idegmérget tartalmazó darázsirtót kell venni és néhány fontos információt szem előtt tartani.

– Este, sötétben kell végezni, 9 óra után, mivel akkor már az összes egyed visszatért a fészekbe. A piros fényű biciklilámpát a darazsak nem látják, nekünk viszont segít a tájékozódásban. Öt-hét másodpercig kell a fészekre vagy a fészek vélt helyére fújni a spray-vel, majd másnap, ha nincs ott mozgás, a fészket le kell kaparni, vagy a lyukat, rést betömni, hogy darázs oda már ne juthasson be – mondta Páprádi József.

A mézgyűjtőkhöz hívjunk méhészt!

A darázskolóniák száma a szüret idején, ősszel éri el a csúcslétszámot. Állíthatunk darázscsapdát is, de ez inkább a megelőzésben hasznos: PET- palackba kell tölteni cukros vizet, és hozzáönteni sört vagy ecetet (így a méhek nem mennek bele). A palack felső részére pedig egy két centiméter átmérőjű lyukat kell fúrni, hogy az illat odavonzza őket. A kutató-kereső darazsak a folyadékba fulladnak, így nem tudják a kolóniának üzenni, hogy hol építsenek fészket. A családi házakban már megbújó fészkeket azonban mindenképpen érdemes kiirtani. A darazsak mellett a méhek is hozhatnak szívbajt az emberre. Ha a szakemberek méhrajt találnak, azt megpróbálják megmenteni. Az irtásuktól minden jó érzésű ember elhatárolódik, befogásukhoz méhészt kell hívni, ez rendszerint alig több mint húsz perc, ráadásul nemcsak vegyszer nélkül történik, de teljesen veszélytelen az ott tartózkodókra nézve. A méhrajt egy hónapra karantén alá veszik, majd méhészetben élhetnek tovább.