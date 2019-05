A testük a karosszéria: ha baleseteznek, a bringások mindig megsérülnek

Ahogy beköszöntött a tavasz, úgy sokasodtak az utakon a kerékpárosok és a motorosok is. A balesetmentes közlekedés nemcsak az ő érdekük, hanem az autósoké is, ezért érdemes áttekinteni pár fontos szabályt.

Jó időben egyre többször találkoznak az úton az autósok a kerékpárosokkal és a motorosokkal. Dicséretes, hogy sokan ülnek biciklire, azzal mennek munkába, vagy szórakozni. Ezzel – még ha nem is tudatosan – óvják a környezetet. Azt tapasztalják az autósok, hogy sokan közülük egyáltalán nem szabályszerűen közlekednek, nem figyelnek a többi közlekedőre.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2017-ben a személyi sérüléses közúti balesetek során 51 esetben kerékpáros, 24 esetben pedig motorkerékpáros volt az okozó. Tavaly 53 és 33 volt ez a szám. Idén március végéig már 8 kerékpáros és 7 motorkerékpáros volt okozója személyi sérüléses közúti közlekedési balesetnek.

A motorosok és a kerékpárosok a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Passzív védelmi megoldások hiányában balesetnél az emberi testet közvetlen behatások érik, ezért a kerékpáros balesetet szenvedők gyakorlatilag minden esetben megsérülnek.

Találkozunk olyan kerékpáros csapattal is, ahol vélhetően magukat védve egymás mellett haladnak a biciklisek, így láthatóbbá válnak az autósok számára. A KRESZ szerint ez sem megengedett, egymás mellett csak önálló kerékpár­úton lehet kerékpározni.

Pécsett, az utóbbi időszakban több helyen festettek fel úgynevezett kerékpáros nyomot. A jogszabály leírja, hogy ez a jelzés sárga színű, egy kerékpárt és egy nyilat ábrázol az úttesten. A rendőrség tájékoztatása szerint a közhiedelemmel ellentétben a nyíl nem a kötelező haladás irányát mutatja. Ezen az útfelületen a kerékpárosok két irányba is közlekedhetnek, de ez a terület csak egy ajánlás.

Fontos tudni, hogy ha a járművek megállnak a pirosnál, útszűkületben, a kerékpáros előre haladhat a gépjárművek mellett, de csak jobb oldalról.

Az a bizonyos másfél méteres ajánlás

Az elmúlt nyár végén Másfél méter címmel indított, a kerékpárosok védelmét szolgáló kampányt az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A program célja felhívni az autósok figyelmét arra, hogy a kerékpárosok előzésekor a biztonságos oldaltávolság lakott területen kívül másfél, lakott területen belül egy méter.

A kampánnyal – melyet először a Tour de France verseny­igazgatója hirdetett meg – szeretnék figyelmeztetni az autósokat a biztonságos előzéshez szükséges távolság megtartására, hogy csökkentsék az elsodrásos kerékpáros balesetek számát. A KRESZ számos országban, köztük Romániában is előírja a másfél méteres oldaltávolságot, a magyar jogszabály csak a „megfelelő oldaltávolság” megtartására kötelezi az autósokat, a konkrét távolság megadása nélkül. Az autósok így nem is tudhatják, hogy mekkora a biztonságos távolság. Ezen a bizonytalanságot keltő helyzeten is szeretne változtatni a program.