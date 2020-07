Békét akarnak a horgászok

A kulturált horgászat a legjellemzőbb a Pécsi-tavon, amely valójában jól megfér a vízi sportok, a kerékpározók, a sétálók mellett.

A horgászatnak mindig helye volt, és lesz is a tavon, amelyre biztos alapot ad a tó tulajdonosával kötött hosszú távú halgazdálkodási hasznosítási szerződés – tájékoztatta lapunkat a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ). Az egyesületet azért kerestük meg, mert több olvasónk is különféle, egymásnak sokszor ellentmondó véleményt fogalmazott meg Postabontás és SMS-rovatunkban a kialakult helyzettel kapcsolatban.

– A Pécsi-tó halgazdálkodásának tárgyában 2018. december 31-ig a vagyonkezelővel volt szerződésünk – emelte ki Bokor Károly, a HEBMESZ elnöke. – Ezután, 2019. január elsejétől már a tó tulajdonosa biztosítja számunkra a halgazdálkodás lehetőségét 2030-ig. A szövetség gazdálkodása hosszú évtizedek óta értékteremtő, eredményeiről, mesés halairól országosan ismert.

Kapitány Zsolt, a HEBMESZ ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy a horgászat az egyik legszabályozottabb tevékenység a tavon, s megfelel a vonatkozó halgazdálkodási, önkormányzati és üzemeltetési előírásoknak. A horgászrend részletesen szabályozza, hogy a parti kövezet megbontása, a szemetelés vagy a sátrazás tilos, de egyébként sem jellemző, hogy ezek általános problémák lennének.

– A helytelen magatartási formákat magunk is elítéljük, írottan is tiltjuk, ám ezeket több, mint méltatlan a horgászokra fogni – mondta Bokor Károly. – Emellett az önkormányzat, a vagyonkezelő is tudja, hogy a legális sátorozás megoldása is folyamatban van, azaz nem a szövetségen múlik ennek sikere.

A sportjegyhez kapcsolódó bójázás nem illegális a tavon. Ahogy Kapitány Zsolt fogalmazott, ezt a jogszabályok és a horgászrend sem tiltja. A sporthorgász területi jegyhez kapcsolódó horgászrend megengedi a dőlő bója használatát a horgászat idejére, így az nem illegális, vonatkozó horgászati jogszabály sem tiltja. A dőlő bója használata nem balesetveszélyes, ha csónakkal, vitorlással, kajakkal vagy éppen úszva találkozunk vele, akkor eldől, nincs mereven az aljzathoz rögzítve. A dőlő bója csak a horgászat idején lehet a vízben, azt követően a horgász eltávolítja.

A horgászat egyre népszerűbb rekreációs igény, az országban mintegy 650 ezer horgászt tartanak számon. A Pécsi-tóra is számtalan helyről érkeznek a horgászok – közös érdek, hogy minden tekintetben jó élményekkel távozzanak Orfűről.