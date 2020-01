Életre szóló döntés előtt állnak a nyolcadikosok

Lezárult a jelentkezés a központi írásbeli felvételire, január 18-án vizsgáznak majd a megyei középiskolákban a nyolcadikosok. A tanulók magyarból és matematikából adnak számot tudásukról.

Az eredményes vizsga érdekében az iskolák többségében felvételi előkészítőket tartottak, jó néhány diák magántanárhoz járt felkészítésre, de lehetett találni az interneten vizsgafelkészítőt akár online kurzus formájában is.

A baranyai vezető gimnáziumokban évről évre többszörös a túljelentkezés, van olyan iskola, ahová ötször annyian jelentkeznek, mint ahány férőhely van. Tehát a diákok számára több szempontból is jövedelmező lehet a választott iskola általában ingyenes felvételi előkészítője. Sok középiskolában ugyanis előnyben részesítik a felvételkor azokat a tanulókat, akik az ő intézményükben jártak a kurzusra. A nyolcadikosok számára azért is jó döntés az előkészítő, mert a több hetes képzés alatt már megismerik jövőbeni iskolájukat, barátságot köthetnek majdani osztálytársaikkal. S ezzel ellentétes eset is van, amikor az előkészítőn jön rá a diák, hogy az az intézmény mégsem neki való.

Az iskolák egyébként háromféle mód közül választhatnak a jelentkezők rangsorolásakor. Vagy csak az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, vagy a tanulmányi eredményeket és a központi írásbeli felvételi pontszámát, vagy a tanulmányi eredményeket, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli eredményeit. Az egyes oktatási intézményekben érvényes pontszámítást az iskolák felvételi tájékoztatójában lehet megtalálni.