Jótékonykodással kötötte össze futását Szitó Ervin, aki nemrég teljesítette Miamiban a maratoni távot egy rangos eseményen. A hidasi ultrafutó korábban már több versenyen is részt vett az Egyesült Államokban, a legutóbbi azonban mégis kiemelkedik közülük.

Ahogy lapunknak elmesélte, sokáig hezitált, hogy egyáltalán induljon-e, de amikor kiderült, hogy jótékony célja is van a rendezvénynek, elhatározta magát. Futásával egyébként egy helyi iskolát támogatott, de az utazás lehetőséget biztosított, hogy a jó időben edzeni is tudjon.

– Ezen a versenyen nem az volt a célom, hogy minél gyorsabb legyek, minél jobb legyen az időeredményem – fogalmazott Szitó Ervin. – Igazi örömfutás volt ez, a 42 kilométert mintegy négy és fél óra alatt teljesítettem laza, kényelmes tempóban.

Már a következő versenyeket tervezi Szitó Ervin

Ahogy a sportember visszaemlékezett, az útvonal egész Miamin végighalad, a legnépszerűbb látnivalókat így futva fedezhette fel. A legjobban mégis a verseny páratlan hangulata fogta meg. A futók 22 ezren voltak, ez már önmagában is adott egy különleges élményt, de még többen voltak azok, akik szurkoltak a sportolóknak. Minden sarkon más-más csoport zenélt, akik dob- és gitárjátékkal kísérték a futókat, de még a rendezvény biztonságát felügyelő rendőrök is biztatták a versenyzőket. Az időjárás ideális volt, hiszen Floridában ilyenkor is nyári meleg van. A hőmérséklet harminc fok körül alakult, a kilencven százalékos páratartalom viszont kicsit megnehezítette a hidasi férfi dolgát. A futó tehát most már itthon van, és javában készül a következő megmérettetésekre. Március elején startol a Transgrancanaria, amely egy komoly terepfutó verseny a Kanári-szigeteken, Szitó Ervin azt tervezi, hogy legközelebb ezt teljesíti.