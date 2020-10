A vírushelyzet nem minden kultúrintézménynek átok

Mit hozott a múzeumokban a vírushelyzet? Hogy alakul az állandó és időszakos tárlatok rendje, látogatottsága, és mi jön ezután? Többek között erről kérdeztük Kőhalmi Andreát, a Janus Pannonius Múzeum (továbbiakban JPM) marketingvezetőjét.

Mint megtudtuk, a JPM is kényszerhelyzetbe került a koronavírus miatt, több hónapra be kellett zárni a kiállításokat. Elbocsátások és fizetéscsökkentések viszont nem történtek, ebben az időszakban a teremőrök takarítási, helyszín­ellenőrzési, digitalizálási, revíziós feladatokat kaptak. Emellett online tartották a közönséggel a kapcsolatot: Digitális barangolások címmel sorozat indult, mely naponta új, látványos tartalmakat kínált a virtuális térben, továbbá művészeti játékokra invitálták az érdeklődőket. Digitális tananyagokat is kifejlesztettek több területen, mely a honlapjukon ma is elérhető.

Az újranyitás után (június 20.) pedig nem esett vissza a látogatottság. Éppen ellenkezőleg, azóta 30-40 százalékos növekedés tapasztalható az előző esztendő hasonló időszakához képest. Augusztusban például közel 15 ezren voltak kíváncsiak a JPM tárlataira. Ez nagy mértékében betudható a belföldi turizmus fellendülésének, valamint, hogy a kiállítások még mindig a legbiztonságosabb kulturális terek közé sorolhatók.

A helyzet ugyanakkor egyidejűleg az egész éves munkaterv átalakítására is kényszerítette az intézményt, így több időszaki kiállítás is a tervezettnél csak később valósult meg.

Ha nézettségi toplistát kellene állítani, akkor a most látható időszakos tárlatok közül kettőt emelnék ki mindenképpen: Az első falvak – Az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon (a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be a legújabb kutatási eredmények tükrében) és a Bizarr vagy pazar? című rovarkiállítást.

A folytatást illetően pedig a bizonytalan pandémiás helyzetben nehéz hosszú távra előre tervezni. Ha nem jön közbe semmi, akkor még az ősszel megnyílik az „Égetett geometria – zománcművek a bonyhádi zománcgyárból” című bemutató. Emellett a JPM régészeinek egyik legizgalmasabb és legaktuálisabb feladata a Mohácsi csata közelgő 500. évfordulójával kapcsolatos. A majsi csatatérkutatás mellett elkezdődött a sátorhelyi emlékhely öt tömegsírja közül a harmadik feltárása és tudományos vizsgálata. Az eredményekből pedig a tervek szerint a Nemzeti Emlékhelyen új kiállítás állít majd emléket a sorsfordító eseménynek.

Persze vannak betartandó szabályok a múzeumlátogatás során. Kötelező a kézfertőtlenítő használata, s a tárlatok kizárólag szájmaszkot viselve tekinthetők meg. Külön figyelnek a teremőrök arra is, hogy egy-egy kiállítási térben legfeljebb 15 ember tartózkodhat, illetve a látogatókat arra kérik, hogy legalább másfél méteres távolságot tartsanak egymás között. Amúgy stílszerűen, különleges ajándéknak is alkalmas maszkokat árusítunk a múzeumi boltokban, melyek mintázatát Vasarely művei ihlették.