A PMFC meccse dobogós a nézőszámok alapján

A realitás talaján szeretné tartani csapatát Vas László, a PMFC vezetőedzője. A pécsiek négy gólját négy különböző játékos szerezte a Dorog elleni szezonrajton, ami a tréner szerint is a csapategységet dicséri.

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a PMFC labdarúgócsapata fantasztikusan kezdte az NB II. küzdelmeit. Hazai pályán, remek hangulatban, nagyszerű első félidőt produkálva 4–0-ra kiütötte a vendég Dorogot. Ennél szebb rajtról a pécsiek vezetőedzője, Vas László nem is álmodhatott volna.

– Álmoknak mindig lenni kell, de az a legfontosabb, hogy maradjunk a realitás talaján – nyilatkozta lapuknak Vas László. – Szerencsére átvészeltük az első percben elkövetett hibánkat, onnan kezdve már kezünkben volt a mérkőzés, az első fél­idő abszolút a miénk volt. Helyzeteket dolgoztunk ki, és jó százalékban ki is használtuk őket. A második félidő inkább arról szólt, hogy őrizzük a 4–0-t, hiszen arra is gondolnunk kellett, hogy hat nap alatt három mérkőzést játszunk.

Az is a pécsi csapatot dicséri, hogy a négy gólt négy különböző játékos szerezte: Rácz, Óvári, Geiger és Sági is betalált.

– Külön öröm, hogy ez így történt – reagált a feltevésre vezetőedző. – Hozzá kell tennem, hogy a két ékem, akik most nem szereztek gólt, ők is brutális munkát tettek bele a meccsbe, ugyanúgy részesei voltak a sikernek. Bízunk a csapategységben, és erre próbálunk építeni a jövőben is.

Az élvonalbeli Pakstól szerződtetett rutinos támadót, Bartha Lászlót a Dorog ellen még nem lépett pályára.

– Mindenki megkapja majd a lehetőséget. Bartha László a megfelelő helyen, a megfelelő időben bizonyítva fogja, hogy miért is igazoltuk ide – zárta gondolatait Vas László.

A Szentlőrincre történelmi mérkőzés várt a hétvégén, hiszen első profiligás bevetésére készült. Marián Sluka együttese a Szolnoki MÁV otthonában vendégeskedett a Merkantil Bank nyitófordulójában, ahol 1–0-s vereséget szenvedett.

– Egész héten készültünk a Szolnok erős fejjátékára, mégis fejesből kaptuk a gólt – mérgelődött Marián Sluka, a szentlőrinciek vezetőedzője. – Az első félidőben éreztem egy kis félelmet, nem voltunk eléggé bátrak. Újoncok vagyunk, sok olyan játékosunk van, aki tavaly az NB III-ban játszott, nekik még bele kell rázódniuk ebbe az osztályba. Voltak biztató akcióink, de sajnos pont nélkül kellett távoznunk. A második félidei játékunk alapján szerdán már a győzelem megszerzésére is esélyünk lehet.

Holnap máris folytatódik az NB II. A Szentlőrinc ideiglenes hazai pályáján, Kozármislenyben, a Gyirmót ellen javíthat (17.30), a PMFC pedig a szintén három ponttal kezdő Nyíregyháza vendége lesz 19 órakor.

A 1. forduló harmadik legnézettebb meccse a PMFC–Dorog volt, 3500-an látogatottak ki a pécsi stadionban. Az 1. forduló leglátogatottabb mérkőzései: Debrecen–Budaörs 1–0 (5121 néző), Szeged-Csanád–Békéscsaba 1–2 (4500), PMFC–Dorog 4–0 (3500), Ajka–Győr 2–1 (2800), Vasas–Kazincbarcika 1–1 (2416), Kaposvár–Nyíregyháza 0–1 (1050), Siófok–Szombathely 1–5 (1000), Szolnok–Szentlőrinc 1–0 (1000), Soroksár–DEAC 1–0 (500), Gyirmót–Csákvár 3–0 (380).