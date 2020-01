Még sokra viheti Csőszi Csenge

Teniszezik, klarinétozik, de a sakkozás is megy neki, ezt az eredményei is igazolják. Csőszi Csenge (17) a kevés baranyai női sakkozó közül talán a legtehetségesebb.

Annak idején, még kisgyermekként édesapja tanította meg sakkozni, négy éve versenyszerűen űzi ezt a sportágat. Csőszi Csenge a siklósiak igazolt sportolója, emellett a Szentlőrinc NB II-es csapatának vendégjátékosa, náluk is rendszeresen asztalhoz ül. 2018-ban megnyerte a diákolimpia országos egyéni döntőjét az amatőr csoportban (kilencből kilenc pontot szerezve), a legközelebbi versenye is ez lesz februárban. Ott iskoláját, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumot fogja társaival együtt képviselni a csapatbajnokságban, valamint az egyéni értékszámos versenyben is részt vesz.

– Lánycsapatot szerveztem erre, háromnak kell összejönnie, ennyien már megvagyunk, ám jól jönne egy negyedik játékos is – mondja a fiatal, kedves lány, aki a pécsi gimi angol tagozatos III/B osztályába jár. Elsősorban a matematika érdekli, azonban még nem tudja, hogy melyik egyetemre fog majd jelentkezni.

– Keddenként van másfél órás edzésem ifj. Jeszenszky József irányításával. Vasárnaponként pedig vannak a versenyek, illetve a csapatbajnoki mérkőzések. Nagyon szeretem ezt csinálni, a sakkban leginkább az tetszik, hogy nincs két egyforma játszma. Erősségem a támadás-felépítés és a megnyitások.

Eléggé elfoglalt, be vannak táblázva a napjai, a beszélgetésünket sem volt könnyű összehozni. Másfél éve teniszezik, ez heti két gyakorlást jelent. Kilencedik esztendeje klarinétozik, szülei beíratták a zeneiskolába is. Volt kitől örökölnie a muzsika iránti szeretetet, hiszen édesanyja korábban hegedült, a nagybátyja pedig vadászkürtön játszott.

– Kevés női sakkozó van Baranyában, szinte csak férfiak ellen vívok csatákat – meséli. – Kálnai Bori és B. Garai Etelka is versenyszerűen sakkoznak a megyében. Ők egyidősek, de fiatalabbak nálam. Egyébként jól kijövök velük. Edzője, ifj. Jeszenszky már régóta foglalkozik vele. Szerinte Csenge erőssége a kombinációs készsége. Úgy véli, ha továbbra is így áll hozzá a sakkozáshoz, akkor a fiatal lány még sokra viheti a sportágban.