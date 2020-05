Olvasónktól kaptuk a bejelentést, hogy csütörtökön délután rendőrségi akció zajlott a Nagy Ferenc téri játszótér mellett.

Mint olvasónk írta, megkülönböztető jelzéssel érkezett egy rendőrautó, majd kisvártatva egy mentő is megjelent a téren. A szemtanúk szerint egy földön fekvő férfit bilincsbe verve tették a rendőrautóba, majd később nyomozók is megjelentek egy másik rendőrautóval. Végül a mentőre is szükség volt, mert azzal vitték el a helyszínről a férfit. A kép tanúsága szerint a játszótéren az akció alatt gyermekek is tartózkodtak.

A csütörtök késő délutáni különös közjáték miatt megkerestük a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságot, s válaszukban azt írták, hogy bejelentés érkezett 2020. május 21-én 17 óra 11 perckor a rendőrség ügyeletére arról, hogy Pécsett, a Nagy Ferenc téren egy férfi szeméremsértő módon viselkedik. A helyszínre érkező rendőrök elfogták, majd előállították a 35 éves pécsi férfit, és kihallgatták gyanúsítottként.

Ellene szeméremsértés elkövetése miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.