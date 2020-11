A postai ügyek miatt bankba is lehet menni Újpetrén

November végétől a postai szolgáltatás kibővített nyitva­tartással a Takarék épületében kap helyet. Az együttműködés célja, hogy hosszú távon biztosítsa a banki és postai szolgáltatások működését a kistelepüléseken is.

Rémhírek keringenek Újpetrén a posta bezárásával kapcsolatban, azonban ettől a lakóknak nem kell tartaniuk, csupán arról van szó, hogy a Takarékbankba költöztetik a postai szolgáltatásokat. Kraft Ferenc, Újpetre polgármestere elmondta, információi szerint a községben folyamatos marad a szolgáltatás, amely megnyugtató a lakosság számára, hiszen mint mindenhol, itt is tartottak attól, hogy bezárják a postát. Újpetre mindig is központi szerepet töltött be a kistérségben, feltehetően ennek köszönhető, hogy itt ilyen formában megmaradnak a szolgáltatások a községben.

A Magyar Posta és a Takarékbank országszerte 26 települést választott ki, ahol kipróbálják ezt az új típusú működtetést, várhatóan fél éves időtartamban – ebbe az együttműködési programba került bele Újpetre is, a következő hetekben pedig már a költözés előkészítése zajlik. A lakók azt az információt kapták, hogy a településen korábban is igénybe vett szolgáltatások (levél- és csomagfeladás, csekkbefizetés) megmaradnak, csupán a bankba kell menni majd ezekért, a kézbesítést pedig a Magyar Posta a továbbiakban is önállóan látja majd el, e tekintetben nem lesz változás.

Nem tudni, mi lesz azokkal a településekkel, ahol már a Takarékbank-fiókok sem működnek, ugyanakkor a posták bezárása már legalább 2016 óta napirenden van. Szarka Zsolt, a Magyar Posta volt vezérigazgatója már 2016-ban beszélt arról, hogy felmérést végeznek, hogy melyik 10 ezer fő alatti településen működjenek együtt a takarékokkal. Akkori kijelentésében még háromszáz-ötszáz településre mondta, hogy megvalósulhat az együttműködés.

Csak később tájékoztatnak

Szerettük volna megtudni, hogy hol várható még az újpetreihez hasonló összevonás, ám sem a Magyar Posta, sem a Takarékbank nem adott tájékoztatást. Mindkét szervezettől ugyanaz a válasz érkezett: „A Posta és a Takarék júniusban jelentette be, hogy közös fejlesztési programot indít. A program célja a szolgáltatási ellátottság javítása a kistelepüléseken. A postai szolgáltatások továbbra is minden településen elérhetők lesznek, ahogy eddig. A további részleteket illetően a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.”