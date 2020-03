Áprilisban folytatódik a Zsolnay-büntetőügy

Nem tett vallomást és ártatlannak vallotta magát a Zsolnay-gyár cégvezetője a Pécsi Járásbíróságon ellene indított büntetőügyben.

A cégvezetőt a Szekszárdi Járási Ügyészség azzal vádolta meg, hogy több mint 11 millió forint értékben porcelántermékeket tulajdonított el a pécsi gyár területéről, amelyeket a nyomozók lakóhelyén lefoglaltak. A többi áruhoz pedig úgy jutott hozzá, hogy valótlan tartalmú selejtezési jegyzőkönyveket írt alá, a porcelánokat az üzem egy olyan raktárába vitette, amihez kulcsa volt, majd gépkocsival elszállította – állítja a vádhatóság.

A tárgyaláson tanúként meghallgatták a Zsolnay-gyár többségi tulajdonosának, Bachar Najarinak a feleségét, Cséplő Petrát is, aki egyben a gyár igazgatótanácsának elnöke. Ő azt vallotta, hogy a Zsolnay-gyárban nem volt hiány a készletből, és szerinte a cégvezető ártatlan.

A porcelánüzem volt vezetője azt mondta, hogy ő is és a kollégái is azt látták: a megvádolt cégvezető a saját, illetve a gyártulajdonos autójába pakol be dobozokat, amelyeket vélhetően a Z200-as raktárból vihetett ki. A rácsos kapun át, amelynél nincs portaszolgálat.

Fő kérdés, hogy kinek milyen jogosultsága volt a raktár használatára, hogyan kerülhettek újra gyártásba termékek, illetve ki és hogyan tudott kivinni termékeket a gyárból. A Zsolnay-gyár vezetése egyébként azzal védekezett, hogy a Z200-as készletből bizonyos esetekben III. osztályúnak minősített darabokat kiállításokra, vagy bemutatókra lehetett vinni.

A cégvezetőt az a Bodnár Imre védi, aki a pécsi cégek és intézmények átvilágításárért felelős ügyvédcsapat vezetője. Bodnár korábban a Porcelánmanufaktúra ügyvédjeként is dolgozott.

Az ügyvéd egyébként a politikai szálat is megpendítette a tárgyaláson.

A tárgyalást a bíróság április második felében folytatja.