Fix béremelésre is telik a központi támogatásból

Közel másfél milliárd forint állami támogatást kap ebben az évben együttesen a Pécsi Nemzeti, a Harmadik, a Bóbita Bábszínház, a Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Balett. A támogatási listán a PNSZ a minősített színházakat, a PFZ a minősített zenekarokat illetően élen áll az országban.

Az öt nemzeti minősítésű vidéki teátrum közül a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) kapja idén a legnagyobb összegű állami támogatást, ha pedig a kiemelt teátrumokat, köztük a budapestieket is ideszámoljuk, akkor az ország 47 minősített színháza között a második a támogatási rangsorban, csak a Vígszínháznak jut ennél valamivel nagyobb segítség.

Le voltak maradva

Azt már Hoppál Péter kulturális államtitkártól tudtuk meg, hogy idén 110 millióval növelték a színházi keretet, és ennek több mint felét, 61 milliót a Pécsi Nemzeti használhatja fel, miután központi finanszírozásban méltánytalan lemaradása volt a többiekhez képest. Hozzátette azt is, hogy a PNSZ-ből tavaly önállósodott Pécsi Balett 50 millió forintos rendkívüli állami támogatása most beépült a központi költségvetésbe (a nemzeti minősítést majd akkor kaphatja meg a társulat, ha elér egy bizonyos néző- és előadásszámot). Idén is jut a Pécsi Balettnek 50 millió forint, további 10 milliót társulatbővítésre használhatnak. Listavezető 13 kiemelt zenekar előtt az ugyancsak nemzeti besorolású pécsi Pannon Filharmonikusok is (a Nemzeti Filharmonikusok és a Budapesti Fesztiválzenekar nem tartozik ide, mert közvetlenül, minisztériumok fenntartásában működnek). Esetükben ettől az esztendőtől 90 millió forintos állandó finanszírozás-növekedéssel lehet számolni.

Arról kérdeztük a pécsi intézményvezetőket, ki hogy értékeli és mire fordítja a plusz pénzeket.

Egyenesbe került a mérleg

Rázga Miklós, a Pécsi Nemzeti igazgatója úgy fogalmaz, az öt nagy vidéki színház közül évek óta ide jutott a legkevesebb pénz, ideje volt, hogy a mérleg egyenesbe kerüljön. A hiányzó részt korábban kiegészítésként kapták meg év közben, most viszont pontosan tudják a mértékét és előre tervezhetnek vele. Döntően kötelező bérfejlesztésre fordítják majd, de nincsenek még konkrét tételek.

Végleges a magasabb bér

Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója azt emelte ki, hogy a minősítési támogatáson túl további 407 millió forintot kapnak a Modern Városok projektből, és a várostól is számíthatnak 100 millió forintra. Egyébként már tavaly is ekkora összeget kaptak művészeti támogatás címén, de két részletben, 90 milliót utólag, kiegészítésként, miként több más zenekar is. Ezt a 90 milliót bérfejlesztésre fordították, de a szerződésekben csak 2017. december 31-ig garantálták, s most az átlagban 15 százalékot meghaladó emelést véglegesíteni tudják.

Ígéretet már kaptak

Vincze János, a Harmadik Színház vezetője arról számolt be, hogy 900 ezer forinttal a tavalyinál is kevesebb pénz érkezik. Másrészt január 15-től kikerülnek a város tulajdonából, mindemellett van ígéret, hogy kapnak még önkormányzati támogatást. Az viszont óriási segítség, hogy az épületet tíz évig bérmentesen használhatják. Van továbbá egy 25 millió forintos összeg, melyet tavaly a költségvetésében a Harmadiknak tervezett a város. Ha ez bejön, akkor idén még nem lehet nagy gond.

Nagyobbak a költségek

– Nekünk egymillió forinttal jön több, mint tavaly – mondja Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója. – Hat-nyolc éve mindig ekörül mozog a központi támogatásunk, miközben egy 1300 négyzetméteres teátrumból kétszer akkorába költöztünk, ami a költségeket is megemelte. Mindemellett nem panaszkodom, miután az új tulajdonos ZsÖK Nkft.-től és a várostól is várunk még segítséget.

Nemzeti vagy kiemelt minősítésű pécsi kulturális szervezetek központi támogatása

Működési támogatás Művészi támogatás Összesen

(millió forint) (millió forint) (millió forint)

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 210,8 316,2 527,0

Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 19,3 28,9 48,2

Pécsi Harmadik Színház NKft. 15,0 22,6 37,6

Pannon Filharmonikusok Zenekar NKft. 285,0