Hamarosan kiderül, mikor lesz választás Mohácson – Szekó József lánya is indulhat

Tartoztunk a városnak ezzel a lépéssel, hiszen megígértük, el fogjuk érni, hogy becsületes verseny döntsön a polgármester személyéről – nyilatkozta a Mohácsi Újság.hu-nak Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere azt követően, hogy hétfőn kezdeményezésükre feloszlatta magát a képviselő-testület. A lap értesülései szerint már ezen a héten dönthet a Helyi Választási Bizottság az időközi választás időpontjáról.

Amint arról beszámoltunk, hétfőn feloszlatta önmagát a mohácsi képviselő-testület. Az erről döntő ülés összehívását négy fideszes képviselő kezdeményezte, hétfőn pedig Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere terjesztette elő az indítványt azt követően, hogy ismételten lemondásra szólította fel az MSZP-s Csorbai Ferencet.

– Amennyiben eleget tett volna ennek, akkor csak polgármestert kellett volna választani az időközi voksoláson a mohácsiaknak, de mivel Csorbai nem távozott önként, a képviselő-testület tagjairól is dönteni fognak majd a választók – nyilatkozta a Mohácsi Újság.hu-nak Pávkovics Gábor. – Azért is szerettük volna, hogy csak polgármester-választás következzen, mert a képviselői mandátumok sorsa tisztességes versenyben dőlt el tavaly ősszel, hiszen mindenkinek volt, lehetett ellenfele. Ugyanez nem mondható el viszont a polgármesteri posztról, mivel Szekó József tragikus halála után ellenfél nélkül maradt az MSZP-s Csorbai Ferenc, s hiába kérte szinte mindenki, még a balliberális pártok is, nem lépett vissza, s végül belehuppant a polgármesteri székbe, mindenféle érdemi megméretés nélkül, hiszen ha egyedül indulunk egy versenyen, azt biztos meg is nyerjük.

A Fidesz helyi csoportja ezt követően már a képviselő-testület alakuló ülésén egyértelművé tette, amint a törvényi feltételek teljesülnek, jelesül, hogy eltelik az attól számított hat hónap, lépni fognak, s kezdeményezik a testület feloszlatását. A koronavírus-járvány azonban közbeszólt, mivel a testület nem ülésezhetett, így erre csak most kerülhetett sor.

– Tartoztunk ezzel a városnak, a mohácsiaknak, mivel megígértük, hogy el fogjuk érni, hogy becsületes verseny döntsön a polgármester személyéről – jelentette ki.

Pávkovics Gábor már korábban bejelentette, el kíván indulni a posztért, ezt továbbra is tartja, ezt azonban még a párt városi csoportjának, majd az országos elnökségének is jóvá kell hagynia – amiképp a képviselő-jelöltjeik névsorát is.

A lap információi szerint várhatóan Szekó József leánya, Szekó Zsófi is indulni fog a Fidesz színeiben a képviselő-választáson.

Tavaly ősszel egyébként a nyolc egyéni választókerület mindegyikében a Fidesz-KDNP jelöltje nyert óriási fölénnyel, a szavazati arányok 62 és 89 százalék között alakultak.

Az önmagával versenyző Csorbai Ferenc mindössze 1867 szavazatot kapott, több mint 4000-en érvénytelenül szavaztak a megjelent csaknem 6000 választópolgárból.

A portál értesülése szerint a Helyi Választási Bizottság már a héten kitűzi az időközi választás időpontját.

A jelenlegi képviselő-testület és a polgármester az új testület megalakulásáig és az új városvezető megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét, stratégiai kérdésekről azonban várhatóan már nem döntenek.