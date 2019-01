Olvasói levél a szakembertől: a garázs is a társasház része

A DN Postabontás és SMS rovataiban több hozzászólás is megjelent a társasházi garázsokkal kapcsolatban az utóbbi napokban.

Az egyik vélemény írója nem érti, hogy a közös képviselő tiszteletdíjának miért képezi részét a garázsokkal kapcsolatos teendők ellátása, hisz látszólag semmi tennivalója nincs ezekkel az ingatlanokkal. A másik olvasó pedig írásában azt kifogásolta, hogy a garázs után is kell közös költséget fizetni.

Fontos tudni, hogy jogszabály rendelkezik ezekről kérdésekről, a vonatkozó törvény egyértelműen szabályozza a helyzetet. A garázs is ugyanolyan tulajdon, mint bármelyik lakás a társasházban. Amennyiben ez a ház közös tulajdonát képezi, akkor értelemszerűen bérleti díjat fizet érte a használója. Más a helyzet, ha külön helyrajzi számmal rendelkezik és nem képezi a közös tulajdon részét az ingatlan, de akkor is vannak a társasház felé kötelezettségei a tulajdonosának. És természetesen joga is, hiszen a közgyűlési döntésekbe például tulajdonosként neki is van beleszólása, mint ha egy lakásnak lenne a gazdája.

A közös képviselőnek pedig ugyanannyi adminisztrációs teendője van a garázsokkal, mint a házban lévő lakásokkal, a munkájáért tiszteletdíj illeti meg. A közös költségeket is ugyanúgy fizetni kell, mint a lakások után, ugyanakkor a garázsok esetében van arra lehetőség, hogy mérsékelt díjat fizessen a tulajdonosa, hiszen nem használja a liftet, a lépcsőházi világítást stb. – a díj csökkentését kérelmeznie kell, amelynek jóváhagyásához közgyűlési döntés szükséges.

Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetségének baranyai elnöke

Képünk illusztráció.