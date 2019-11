Problémát jelent az engedély kiváltása

Engedélyhez kötött Pécsen a belváros védett és fokozottan védett övezeteibe történő behajtás, olvasónk szerint ez megnehezíti a környéken lakók életét.

Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket, mert több problémát is tapasztalt a megyeszékhely belvárosába történő behajtással kapcsolatban. A védett és fokozottan védett övezetekben csak külön engedéllyel lehet közlekedni, amit mindössze három helyen lehet kiváltani, ráadásul nem is éppen a belváros közelében.

Ahogy olvasónk mondta, aki erről nem tud és mégis behajt, könnyen büntetést kaphat. Olvasónk azt is kifogásolta, hogy az eseti engedély költsége magas, óránként ötszáz forint.

– Nemrég műtöttek, csípőprotézist kaptam – kezdte történetét olvasónk, aki a József utcában lakik. – Kötelező gyógytornát írtak elő, amit rögtön el kellett volna kezdeni, miután hazaengedtek a kórházból. Sokáig azonban nem találtam szakembert, aki kijött volna hozzám, mert nem tudták kifizetni a behajtási engedélyt. A környéken hozzám hasonlóan sok nyugdíjas lakik, ők is szembesülnek ilyen problémával.

Olvasónk hozzátette, hogy a szolgáltatók szakemberei is felárat számítanak, ha kimennek hozzá szerelni. Mivel ezek a munkák általában tovább tartanak egy óránál, így mindjárt ezer forinttal többet fizetnek a szakembernek a belvárosban élők.

A védett és fokozottan védett övezetekbe a behajtási engedélyeket a Biokom Nonprofit Kft. adja ki, és pontosan szabályozzák, kik hajthatnak be ezekbe az övezetekbe. Ennek értelmében például a közüzemi szolgáltatók és a sürgősségi beteg­ellátást végző orvosok is díjfizetés ellenében kapnak engedélyt, de a bölcsődés, óvodás és az általános iskola alsó tagozatos gyermekek szüleinek is fizetni kell a behajtásért és várakozásért.