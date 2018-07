Szörényi, Sebő, Hobó és a Csík is koncertet ad

Újabb, negyedik település (Drávacsehi) bevonásával, nem egészen 30 millió forintból félszáznál több programmal, nulladik napi Hobo lemezbemutatóval a 3. Bőköz (augusztus 24–26.) hatalmas fesztivállá terebélyesedik.

Az ormánsági fesztivál eredetileg azzal a gondolattal született meg, hogy egy gazdaságilag szegény, de kultúrájában gazdag vidék Budapesttől 280 kilométerre is képes minőségi összművészeti találkozóra, ahol a helyi értékek felnőnek a messziről hozott közkedvelt produkciókhoz. Az augusztus végén megrendezett immár négynapos rendezvénysorozat 27 helyszínen zajlik és kétszáz művész lép fel félszáz műsorban. Az agrárminiszter, dr. Nagy István lesz a díszvendég, de más tárca vezetőjét is várják.

Az érkező művészek listáján is akad néhány nagy név, jön Szirtes Edina Mókus, Hobo, aki ősszel megjelenő lemezét itt mutatja be először, a Vujicsics együttes olyan legendás vendégekkel, mint Szörényi Levente és Tolcsvay László, a Sebő, a Muzsikás, a Csík zenekarok, a Talamba együttes, Bereményi Géza és Másik János, a Tanac Táncegyüttes, és újra fellép itt a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara is. Az Állami Operaház egy kamionban gördülő operát, Donizetti Szerelmi bájitalát adja elő zenekarral, tánc- és énekkarral, a Janus Pannonius Múzeumból többféle gyűjtemény érkezik, de tárlat látható a bútorfestésről, halászati eszközökből is. Lesz Kínai-ház, a PTE performanszokkal jelentkezik.

A gyerekek ezúttal a tapolcai barlangtavat látogathatják meg, valamint az Abaligeti Denevérmúzeumot. Az ökokert, az ártéri gyümöl­csészet ezúttal is gazdag kínálattal várja Tésenfán a vendégeket, Kémesen a fakazettás református templom a legfőbb érték, Szaporcán a természet rendkívüli, s mindehhez Drávacsehi is hoz újdonságokat. Lesz egy külön kis fesztivál is Kincses Baranya elnevezéssel, a megyei értéktárban összegyűjtött kulturális, történelmi és gasztronómiai különlegességekkel, ahol a geresdlaki gőzgombóctól a fekedi stifolderig sok finomságot meg lehet kóstolni.

Gumikerekes kisvonat kapcsolja össze a helyszíneket, a szállást pedig leginkább Harkányban találni, ahonnan busszal közelíthető meg a fesztivál. A szerény költségvetés ellenére szinte minden program ingyenes, ez alól csak az esti Hétöles-tó partján zajló nagykoncertek kivételek.

Lesz továbbá több formabontó program. Nagy vasárnapi vadászatot szerveznek a szaporcai Látogatóközpontban, díjnyertes sellyei szarvasbikaagancsok kiállításával, megrendezik a polgármesterek pecaversenyét, és hídkoncert szól a Drávaszabolcsi határnál. A horvát művészek a magyar részen, a magyar muzsikusok a híd horvát felén zenélnek majd.

Továbbá kísérletképpen ezer százalékig karbonmentes a fesztivál. Ez azt jelenti, hogy a négy nap során annyi széndioxid kerül a levegőbe, amit 2.3 fa tudna teljes élettartama alatt elnyelni. Ezért a fesztivál helyszínein 27 őshonos tájfajta fát ültetnek el.