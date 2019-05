Kínai-magyar „Virtuózokat” rendeznek a Kodály Központban

Az még nem meglepő, hogy komolyzenei tehetségkutató versenyt rendeznek a Zsolnay-negyed Liszt-termében és a Kodály Központban augusztus 8-12. között zongoristáknak. A Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Zenei Hét emellett mesterkurzust is tartalmaz.

Ám az szokatlan, hogy a teljes költséget Kína állja, és a versenyzők közt 24 zeneművészeti iskolás kínai fiatal lesz, a további 16 magyar és határon túli magyar tehetség. Két kategóriában hirdetik meg a vetélkedést, 10-13 és 14-18 év közöttieknek. A szervezésben részt vesz a Filharmónia, a PTE művészeti kara, dr. Lakner Tamás dékán, Király Csaba zongoraművész és „Kínai” Csaba vállalkozó.

A verseny 9 tagú nemzetközi zsűri előtt a Liszt Ferenc teremben zajlik, a döntő és a gálaműsor a Pannon Filharmonikusokkal, Vásáry Tamás vezényletével (ő a zsűri elnöke is) a Kodály Központban lesz. Vonzó a győztesnek járó pénzdíj is (3 és 5 ezer euró). Hagyományteremtő a szándék, tervezik még kórusok versenyét is hasonló módon.