Motiváltan vág bele új feladatába Kovácsevics Árpád

Csatlakozott az NB II-re készülő Szentlőrinc férfilabdarúgó-csapatának stábjához Kovácsevics Árpád kapusedzőként, miközben a PVSK-nál is folytatja munkáját.

Kovácsevics Árpád visszatérésével vált teljessé a Szentlőrinc szakmai stábja, aki korábban a PVSK elnöke, Czerpán István hívására hagyta el a klubot, hogy egy „nemes célért” dolgozhasson a vasutasoknál. A mostani lőrinci szerepvállalása viszont nem jelenti azt, hogy befejezte volna a két éve megkezdett munkát.

– A PVSK-nál nagyon jól érzem magam. Két év távlatában is azt mondom, hogy kaptam egy nagyon nemes feladatot. Egy romokban levő szektort kellett átvennem. Mára viszont eljutottunk addig, hogy a különböző korcsoportokban lézengő 4-5 kapuspalánta helyett 30 körüli létszámmal dolgozunk, minden korosztályban megvan a megfelelő számú hálóőrünk. Emellett a felnőttcsapat számára is kidolgoztunk egy koncepciót. Fejlődni kell és lehet is, de úgy néz ki, ez az irány működőképes. Czerpán István elnök mindenben partner, ami az egyesület fejlődését szolgálja, több szempontból is köszönettel tartozom neki – kezdte Kovácsevics Árpád.

– A két egyesület jó viszonya most hozzájárult ahhoz, hogy visszatérhettem régi csapatomhoz. Köszönet illeti a Szentlőrinc részéről Fekete Tivadar sportszakmai igazgatót és Kovácsevics Csaba szakosztályvezetőt is, mert csak engem akartak, nem is tárgyaltak mással.

A kapusedzőnek, tanítványainak és magának a csapatnak is most fejlődnie kell, de egy hatalmas lépést már megtettek, és óriási motiváció hajtja őket a nagy lehetőség kapujában.

– Az egyik csoda már bekövetkezett, a csapat történelme során először profi ligában indul. Ráadásul minden idők egyik legerősebb NB II.-es bajnoksága várható. Komoly kihívás lesz csapatként, de rám is a kapusszektorban nagyon komoly feladat vár. A kapusoknak alapesetben is a pontot hozni kell, nem elvinni, ez pedig most hatványozottan fontos lesz – folytatta a tréner. – Hatalmas motiváció dolgozik bennem, akár a kapuba is beállnék, ha kiugrana a vállam, akkor is. Mint edző, kellő átlátással bírok a történtek iránt, mindent figyelemmel kísérek. Remélem, hogy ez a tanítványoknak hasznára fog válni. Ha az ő motivációjuk is olyan mint az enyém, akkor szó sem lehet negatív történetről. Nagy kihívás lesz, de az élet már csak erről szól, és aki állja a sarat, az írja a történetet.

Emellett kitért arra a szakember, hogy a két baranyai csapat feljutásával valami megmozdult a baranyai futballban. A nézőszámtól kezdve mindenben változást kell, hogy ez hozzon, hiszen szinte minden héten nagy múltú csapat érkezik a megyébe. Ez meg kell mozgassa a több tízezer futballszerető embert. Hozzátette, a játékosok számára is kiugrási lehetőséget jelenthet a szezon.