Folyik a víz az utasokról

Meg lehet főni a helyi járatú buszokon – panaszolja olvasónk. Egy másik úgy fogalmazott, kérdésére elmondta az egyik autóbusz vezetője, hogy a helyi közlekedésben összesen csak hat csuklós, kék üléses buszon van használható légkondicionálás. A többi járaton csak a sofőrfül­ke légkondicionált, az egyéb hűtőrendszerek nem hűtik le kellően a busz utasterét.

Számos ilyen, és ehhez hasonló olvasói levél, sms érkezett szerkesztőségünkbe az utóbbi időben, így megkérdeztük a Tüke Busz Zrt-t. A társaság tájékoztatta lapunkat, hogy a teljes flottából ötvenhat jármű rendelkezik légkondicionáló berendezéssel.

De akkor miért hihetik azt az utasok, hogy nem működnek a klímák? Ezt is megkérdeztük.

– A városi autóbuszok utastér klímáinak hatékonysága nagyon változó, mivel ez egyértelműen függ az autóbusz-megállók távolságától, az ajtók nyitott állapotának idejétől, és az ajtók számától – fogalmaztak. Hozzátették, az autóbusz-vezetőktől, forgalmi kollégáktól kapott visszajelzések alapján azonban elmondható, hogy a klímaberendezések működése ellenére előfordul, hogy egy-egy utas a felszállást követően kinyitja az ablakokat, így a klíma hatása nem érezhető az utastérben. Ennek ellenére törekednek arra, hogy a légkondicionáló berendezések mindegyike üzemképes legyen. Előfordulhat, hogy egy vizsgált, már megfelelőnek minősített klíma üzemképtelenné válik, melynek javításával azt követően tudnak foglalkozni, hogy a meghibásodás jelzést követően tudomásukra jutott. Ilyen esetben haladéktalanul megkezdik a berendezés javítását.

Egyik olvasónk azt is nehezményezte, hogy órákat állnak a buszok a tűző napon a végállomásokon, így továbbítottuk a kérdést a társaság felé, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az utasok ne egyből a fülledt buszokra szálljanak fel. A Tüke Busz Zrt. hivatalos válaszában az szerepel, hogy az autóbuszok hajnaltól késő estig a forgalomban – Pécs közútjain – vagy az állomásokon vannak, kiszolgálva a város közösségi közlekedését. A járművek üveg- és lemezfelületei – a személyautókhoz hasonlóan – melegednek át a kánikulai napokban.

Tehát az állomásról való elindulást követően valóban meleg van a buszokon, ám a működő klímáknak köszönhetően néhány megállót követően már a lehűlt buszokra szállhatnak fel az utasok.

Megosztják egymással véleményüket

A társaság közösségi oldalán is sokan hangot adtak véleményüknek.

Van, aki azt írta, folyik róla a víz minden egyes utazáskor, más azt írta, szerinte 40 fok felett van a hőmérséklet a buszban, ennélfogva a sofőröknek sem lehet könnyű 8 órán keresztül figyelni. Valaki azon a véleményen volt, hogy be is mondhatná az állomásról történő induláskor a sofőr, hogy a buszon klíma működik, kérjük, ne nyissák ki az ablakokat. A téma megosztó, olyan is van, aki más állásponton van. Az egyik utas például azt írta, a buszokban minden megállóban levegőcsere történik, ezzel maximum egy komplett fagyasztókamra tudná csak felvenni a harcot.