Forog már a kerék, esténként ki is világítják a látványosságot

Ötven méterrel a föld felett járhattak azok, akik tegnap délután kipróbálták az óriáskereket a Lánc utcánál. A városvezetők bíznak a látványosság népszerűségében.

A hónap elején nagy építkezés kezdődött meg Pécsen, ekkor érkeztek meg az óriáskerék elemei, melynek összeállításával a közelmúltban végeztek a szakemberek. Mint azt korábban lapunkban megírtuk, a pécsiek figyelmét különösen felkeltette az épülő Pécs Szeme. A 30 kabinnal ellátott, 50 méteres óriáskerék korábban Siófokon állt, ám most a Lánc utcai rendelő előtt található, s a tervek szerint egészen májusig lehet róla bámészkodni. Sőt, ha népszerű lesz, akár a későbbiek során is – a nyári szezonban is – lehet majd óriáskereke Pécsnek.

A látványosság szerda délután hivatalosan is beindult, a pécsi önkormányzatot Ruzsa Csaba alpolgármester képviselte a megnyitó ünnepségen. Mint mondta, hosszú munka előzte meg a keréktípus és a helyszín kiválasztását, ugyanis van olyan része a látványosságnak ami 170 tonnát nyom. Azt is megtudtuk, hogy az következő időszakban is szeretnék a belváros és a Zsolnay negyed közötti kapcsolatot erősíteni, tavaszra újabb fejlesztéseket terveznek.

A sajtótájékoztató után mi is kipróbáltuk a kereket, melyről igen messze el lehetett látni. A bámészkodóknak a tiszta idő is kedvezett, valószínűleg egy esősebb, szürke napon nem lett volna annyira szép a kilátás. Így megcsodálhattuk a Havihegyi templomot, a Bóbita Bábszínházat és a Székesegyház tornyai is jól látszódtak a messzeségben. Még a tériszonyosok számára sem annyira félelmetes az élmény, bár az izgalmas lehet ha a kerék legtetején éri a kocsit egy nagyobb fuvallat.

Háromezer ingyen jegyet is kaptak

Az alpolgármester arról is tájékoztatta a megnyitó résztvevőit, hogy az óriáskereket a vállalkozó saját üzleti kockázatára üzemelteti majd. A látványosság tulajdonosa az önkormányzattal közösen, szakértők bevonásával választotta ki a belvároshoz és a Zsolnay negyedhez közeli forgalmas helyszínt, amelyért havonta 160 ezer forintos bérleti díjat fizet a városnak. A bérleti megállapodás részeként a vállalkozó ezen felül összesen 3000 darab ingyenes belépőjegyet biztosít a pécsi önkormányzat részére. Ebből 1000 jegyet a fogyatékossággal élő, rászoruló gyerekek kapnak majd meg. A további 2000 jegy a tervek szerint hátrányos helyzetű pécsieké lesz majd, több szociális ellátó intézménnyel is egyeztettek már a témában.