Ismét eladósorba került a Hotel Pátria

Vannak, akik még jól emlékeznek arra, milyen pezsgő élet folyt fénykorában a Hotel Pátriában, másoknak inkább az jut eszükbe róla, hogy milyen régóta áll üresen az épület a pécsi Kórház téren. A szebb napokat is látott Hotel Pátria négy éve, 2015 nyarán fogadott utoljára vendégeket, akkor ugyanis ideiglenesen nyitva volt az Europa Cantat ideje alatt, de már előtte is takarékon működött, csak nagyobb rendezvények alkalmával nyitották ki.

Az épület azóta is üresen áll, a területet élénk narancssárga szalag veszi körül, hogy még véletlenül se tévedjen arra senki. Az egykori hotel egyébként elég jó állapotban van, igaz, a vakolat az erkélyek alján helyenként már hiányzik, de ez nem is csoda tekintve, hogy mióta elhagyatott az ingatlan.

Az évek alatt már számtalan ötlet felmerült, hogyan lehetne hasznosítani, és érdeklődő is volt iránta mindig. A hotel jelenleg a budapesti székhelyű Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésében áll, ők kínálják most eladásra.

– A pécsi, egykoron patinás hotelként működő épület 2016-ban került a Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésébe – tudtuk meg a cég marketing managerétől. – Több hasznosítási megoldást vizsgáltunk, amelyből abban az időben a modern, diákok számára kialakított apartman komplexum, diákszálló illett legjobban a koncepcióhoz.

A cég megerősítette, hogy az ingatlan valóban eladó, és több hasznosítási módot is el tudnak képzelni. Az alapkezelő közlése szerint a szállodai-, szálláshely fejlesztéshez igazodik talán legjobban a meglévő szerkezet, de irodai- vagy egyéb alternatív használatra is átalakítható.

A hotel korábbi tulajdonosa a Danubius Hotels Zrt. volt. Kezdetben másfél milliárd forintért kínálta az ingatlant, de ez hamar 850 millióra csökkent. Volt egy félmilliárd forintos vételi ajánlata a Danubiusnak, de ennyiért nem adták. Az ingatlant ezek után vásárolta meg a Diófa Alapkezelő által működtetett Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap. Az ismét eladósorba került épületre érdeklődés is van.

Nyugdíjasotthon és magánklinika is volt a tervek között

A Hotel Pátria Pécs szívében háromcsillagos szállodaként működött, volt saját parkolója, száztizenhat szobája, egy lakosztálya, de működött benne étterem, kávézó és öt különterem is, amely százötven fő befogadására volt alkalmas.

A hasznosításával kapcsolatban korábban már volt szó arról, hogy nyugdíjasotthonként, esetleg belvárosi magánklinikaként működhetne tovább, de felmerült, hogy magánlakásokat, apartmanokat hoznának létre a helyén.

Tervben volt az is, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanuló külföldi diákok számára egy exkluzív diákszállót alakítanának ki, amelyben többek között szauna, masszázsterem, konditerem és étterem is működhetett volna.