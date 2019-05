Pécsi szakembert választottak a magyarországi németek új vezetőjének

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 25-én Budapesten megtartott rendkívüli ülésén új elnököt választottak a magyarországi németek. Schubert Olívia korábbi elnök súlyos balesetét követően május 1-vel mondott le, feladatait az átmeneti időszakban Waldmann-né Baudentisztl Éva elnökhelyettes látta el. Az MNOÖ Közgyűlése Englenderné Hock Ibolyának szavazott bizalmat.

Englenderné Hock Ibolya az országos német önkormányzat oktatási ügyekért felelős tanácsnoka. 1994 óta a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont munkatársa, 2010-től igazgatója, nemzetiségi szakértő, tankönyvszerző. Immár három cikluson át tagja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének, az MNOÖ tevékenységének jelentős részét kitevő német nemzetiségi oktatás-nevelés rendkívüli tapasztalattal rendelkező szakembere. A német nemzetiségi közélet aktív alakítója, a saját szakterületén túl az önkormányzat teljes tevékenységére rálátása van – ami nagyban köszönhető a tavaly elhunyt elnökkel, Heinek Ottóval való szoros együttműködésnek –, így a személye garancia a folytonosságra.

– Az utóbbi időszakban több esemény is megrázott bennünket, és a választásokig már nagyon rövid az idő. Fontos, hogy egyfajta állandóságot és biztonságot nyújtsunk most a magyarországi német közösségnek. Ez az új pozíció rendkívül sok új feladattal és óriási felelősséggel jár, ezért is volt nehéz a döntés, hogy elvállaljam-e – nyilatkozta az új nemzetiségi vezető, aki hangsúlyozta, társadalmi megbízatású elnökként most egyelőre az októberi választásokig terjedő időszakban gondolkodik.

– Azután majd a leendő közgyűlés választ elnököt a saját soraiból. Addig is fontos az általam vezetett intézmény zavartalan működése, de szerencsére nagyon támogató, jó pedagógus közösség áll mögöttem. A magyarországi németség képviseletében is csak egységes csapatként tudunk működni, és a teljes közgyűlés összefogására van szükség ahhoz, hogy továbbra is határozott erőt képviseljünk a magyar közéletben. Szeretném elnökhelyettesünknek, Waldmann-né Baudentisztl Évának ezúton is megköszönni az elmúlt hónapok áldozatkész munkáját, azt, hogy ilyen biztonsággal számíthattunk rá, s tehetjük ezt a jövőben is.

Englenderné Hock Ibolya elmondta, a soron következő legfontosabb feladatok a nemzetiségi önkormányzati választásokra való felkészülés, a megyei és az országos listák állítása, az MNOÖ stratégiájához tartozó szakmai beszámolók és tervek előkészítése, valamint parlamenti képviselővel együttműködve a nemzetiségi pedagógusok számára kidolgozott ösztöndíjprogram folyamatos fenntartása és kibővítése, amire elnökként is nagy hangsúlyt kíván fektetni.