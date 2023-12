Állandó és időszaki kiállításokkal, tematikus programokkal, és a nagy sikerű nyári várfesztivállal telt az idei év a siklósi várban. A gazdag programsorozat a hagyományos rendezvények mellett újakkal is gazdagodott.

– Immár hagyományosan a március 15-i ünnepséget a siklósi várban tartja a város, ilyenkor huszárok közreműködésével színvonalas ünnepség tanúi lehetnek a várlátogatók, de az Állj be te is huszárnak! családi program is nagy népszerűségnek örvend. Szintén márciusban egy új állandó kiállítás nyílt az egykori ismert siklósi orvos, dr. Horváth Béla trófeáiból, melyet a családja ajánlott fel a városnak, illetve a várnak. A közel száz darabból álló gyűjtemény része Magyarország 10. legnagyobb, és a világ 24. legnagyobb szarvas­agancsa is, érdemes megnézni. Ezen kívül idén ünnepeltük A Tenkes kapitánya című tévésorozat forgatásának 60. évfordulóját, amire külön jubileumi ünnepséggel és kiállítással is készültünk. Ezt is nagyon szeretik a látogatók. Decemberben pedig egy különleges, 30 figurából álló reneszánsz panoptikum nyílt a pinceétteremben. A tárlat egy évig biztosan itt fog állni – mondta Szentgyörgy­váry Péter várkapitány.

Természetesen a hagyományos időszaki kiállítások sem maradtak el, mint a Siklós Art, vagy a Siklósi Szalon, amelyek hosszú évek óta a város kulturális életének alapjait jelentik. Továbbá novemberben nyílt meg és még mindig megtekinthető Németh Sára siklósi keramikus, Mosonyi Tamás szobrászművész és a nemrég elhunyt Erdős János festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás.

– A programok kifejezetten sűrűek voltak: idén folytattuk A rettegés éjszakája című népszerű rendezvénysorozatot, és emellett több egyéb, tematikus program (Este a teraszon, Borvár, Pécsi családok napja a siklósi várban, Siklósi Borszalon, stb...) is gazdagította ezt az esztendőt, és természetesen a Siklósi Várfesztivál is fantasztikusan sikerült, úgyhogy én elégedett vagyok. A látogatószám várhatóan ismét százezer fölött lesz majd, ami egy olyan időszakban, amikor az egész turizmusban érezhetően 20–30 százalékos visszaesés tapasztalható, szerintem egy nagy bravúrnak számít

– fogalmazott a várkapitány.

Augusztusban jelentős eseményt ünnepelt a vár, hiszen történelmi jelentőségét felismerve a nemzeti emlékhely és kegyeleti bizottság javaslatára Magyarország kormánya történelmi emlékhellyé nyilvánította a siklósi várat. Ezen kívül a Baranya Vármegyei Önkormányzat októberben itt tartotta a hagyományos díjátadó ünnepi közgyűlését, a Vármegyenapot, és a hozzá kapcsolódó Helyi Értékfesztivált is.